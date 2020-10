Οικονομία

Κορονοϊός - Νέα μέτρα: “Πονοκέφαλος” η εστίαση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι τα μέτρα που έχουν “κλειδώσει”. Σταθμίζει τις οικονομικές συνέπειες του μίνι-lockdown το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης.

Η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των νέων περιοριστικών μέτρων από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει ήδη αρχίσει. Κι ενώ τα περισσότερα μέτρα έχουν “κλειδώσει”, η λειτουργία της εστίασης αποτελεί έναν μεγάλο “πονοκέφαλο”, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1.

Μέχρι αργά το βράδυ, ο Πρωθυπουργός είχε σύσκεψη με το επιτελείο του, προκειμένου να σταθμίσει τον οικονομικό αντίκτυπο αυτού του μίνι-lockdown, που σκοπό έχει την αναχαίτιση της ραγδαίας εξάπλωσης του κορονοϊού.

Η υποχρεωτική χρήση μάσκας παντού και η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 22:00 μέχρι τα ξημερώματα, θεωρούνται δεδομένες. Η μετακίνηση μεταξύ νομών θεωρείται ότι θα καλυφθεί από το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Έτσι, αυτό που μένει να απαντηθεί είναι το τι μέλλει γενέσθαι με τα καταστήματα εστίασης. Εξετάζεται η μείωση του ωραρίου λειτουργίας, αλλά δεν αποκλείεται ακόμη και το κλείσιμο.

Αναβάλλεται το διάγγελμα Μητσοτάκη

Δεν θα μεταδοθεί το μήνυμα που ήταν προγραμματισμένο να απευθύνει σήμερα στις 15:00 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στους πολίτες, λόγω του μεγάλου σεισμού που έγινε λίγο πριν τις 2 με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σάμου και έγινε αισθητός σχεδόν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα γίνει τελικά το διάγγελμα του πρωθυπουργού για τα νέα μέτρα κατά του κορονοϊού.

Στις 18:00, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας θα παρουσιάσει τα μέτρα οικονομικής στήριξης που ενεργοποιεί η κυβέρνηση, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς θα εξειδικεύσει τα μέτρα που θα εφαρμοστούν, και ο Επίκουρος Καθηγητής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης θα αναλύσει τα υγειονομικά δεδομένα.