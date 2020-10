Κόσμος

Σεισμός στην Σάμο: καταρρεύσεις κτηρίων στην Τουρκία (βίντεο)

Δραματικές είναι οι εικόνες από τα τουρκικά παράλια, μετά το ισχυρό “χτύπημα” του Εγκέλαδου ανοικτά της Σάμου.

Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε ο σεισμός των 6,7 Ρίχτερ, που σημειώθηκε 19 χιλιόμετρα ανοικτά της Σάμου, στα παράλια της Τουρκίας και ειδικότερα στην περιοχή της Σμύρνης.

Οι εικόνες που μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης είναι δραματικές.

Πολλά κτίρια έχουν καταρρεύσει και ακόμη περισσότερα έχουν υποστεί σημαντικές υλικές ζημιές.

Ήδη υπάρχουν πληροφορίες για πολλούς τραυματίες και εγκλωβισμένους στα χαλάσματα.

Βίντεο από την στιγμή που καταρρέει κτίριο στην Σμύρνη:

Izmir’de hemen #deprem sonras?nda y?k?lan bir binan?n goruntusu. Dilerim y?k?m, bina tahliye edildikten sonra gerceklesmistir ???? pic.twitter.com/vjOCcLivX3 — Ata Benli (@atabenli) October 30, 2020

Allah?m sen koru ya cok kotu 50 bin kere gectigim yerler ??#Izmir #Deprem pic.twitter.com/JLjKG8XVnk — JT26 (@JohnTerry____) October 30, 2020

Live εικόνα από επιχείρηση διάσωσης:

SON DAKIKA?? Izmir seferihisar'da yasanan deprem sonras? deniz tast? pic.twitter.com/YdMfx3nvsM — Politic Turk (@politicturk) October 30, 2020

Ο σεισμός προκάλεσε μικρό τσουνάμι στην Τουρκία όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβασε χρήστης στο Twitter.

Συνεχής ενημέρωση απο τον ΑΝΤ1: