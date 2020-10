Κόσμος

ΗΠΑ - Εκλογές: Τραμπ ή Μπάιντεν, δύο διαφορετικές υποψήφιες “πρώτες οικογένειες”

Αν εξετάσει κάποιος τις υποψήφιες "πρώτες οικογένειες" θα διαπιστώσει τις διαφορετικές προσωπικές ιστορίες των δύο υποψηφίων και το πώς εμπλέκονται οι σύζυγοι και τα παιδιά τους στην μάχη...

Δεδομένου ότι είναι και οι δύο εβδομηντάρηδες, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζο Μπάιντεν έχουν αμφότεροι πολυμελείς οικογένειες με κάποια, μάλιστα, από τα μέλη τους να βρίσκονται συχνά στο φως της δημοσιότητας, ενώ άλλα να μην απασχολούν ποτέ τα μέσα ενημέρωσης.

Ο ΟΙΚΟΣ ΤΡΑΜΠ

Και τα τρία παιδιά του Τραμπ με την πρώτη του σύζυγο Ιβάνα έχουν έναν σημαντικό ρόλο στην πολιτική και επιχειρηματική ζωή του. Το μεγαλύτερο, ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ, είναι αφοσιωμένος στον προεκλογικό αγώνα του πατέρα του και ιδιαίτερα δημοφιλής με τους πιστούς στον Τραμπ και με τους μεγάλους χρηματοδότες του.

Μεγάλο ταλέντο στις λεκτικές επιθέσεις, ξεσπάει με οργή εναντίον όσων ο πατέρας του θεωρεί εχθρούς του --τα μέσα ενημέρωσης, τους αριστερούς και αξιωματούχους του "βαθέος κράτους" που επιχειρούν να ανατρέψουν τον πρόεδρο. Ο 42χρονος Ντον τζούνιορ είναι παθιασμένος κυνηγός, εμφανίζεται συχνά με γένια, τζιν και καρό πουκάμισο στην προσπάθειά του να καλλιεργήσει το προφίλ του καθημερινού Αμερικανού παρότι είναι γιος του προέδρου. Είναι ακόμη πιο παθιασμένος από τον πατέρα του με το Twitter, όπου διαθέτει 5,8 εκατομμύρια ακολούθους και φήμες τον θέλουν να έχει και ο ίδιος βλέψεις για την προεδρία.

Έχει πέντε παιδιά με την πρώην σύζυγό του Βανέσα Χέιντον Τραμπ και η σημερινή σύντροφός του είναι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μια πρώην παρουσιάστρια του Fox News και, φυσικά, ένθερμη υποστηρίκτρια του προέδρου Τραμπ. Η 38χρονη αδελφή του Ντον τζούνιορ, η Ιβάνκα, κατέχει τον επίσημο τίτλο του "προεδρικού συμβούλου" και είναι βασικό μέλος του στενού κύκλου του Λευκού Οίκου. Οι κατηγορίες για οικογενειοκρατία αυξήθηκαν όταν η Ιβάνκα ξεκίνησε να παρίσταται στις συναντήσεις του Τραμπ με άλλους προέδρους χωρών, ενώ είχε ποζάρει μαζί του για τις επίσημες φωτογραφίες της G20 μαζί με άλλους παγκόσμιους ηγέτες. Ο Τραμπ είχε πει το 2018 ότι είχε μπει στον πειρασμό να την ορίσει πρέσβειρα των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, ενώ την είχε ρωτήσει αν ήθελε να τεθεί επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας, αλλά εκείνη το αρνήθηκε.

Σύζυγος της Ιβάνκα είναι ο Τζάρεντ Κούσνερ, ένας ακόμη από τους στενότερους συμβούλους του Τραμπ με αρμοδιότητες μεταξύ των οποίων και σημαντικό κομμάτι των λανθασμένων κυβερνητικών χειρισμών στο θέμα της πανδημίας του κορονοϊού και της αμερικανικής πολιτικής στη Μέση Ανατολή. Το ζευγάρι έχει τρία παιδιά. Ο Ντον τζούνιορ και ο νεώτερος αδελφός του, ο 36χρονος Έρικ, έχουν ουσιαστικά αναλάβει όλες τις δραστηριότητες των οικονομικών επιχειρήσεων του Τραμπ όσο ο ίδιος ο πρόεδρος και η Ιβάνκα εργάζονται στην Ουάσινγκτον. Ο Έρικ, ο οποίος είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Οργανισμού Τραμπ, συμμετέχει στις επιθέσεις της οικογένειας μέσα από τα social media. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει ένα ακόμη παιδί, την Τίφανι, από τον εξαετή γάμο του με την Μάρλα Μέιπλς.

Η 27χρονη Τίφανι έχει διατηρήσει χαμηλό πολιτικό προφίλ, αλλά είχε μιλήσει στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, ενώ το 2018 απέσπασε αντιφατικά σχόλια όταν γιόρτασε δημοσίως με τους φίλους της τον Μήνα Υπερηφάνειας της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στις ΗΠΑ, παρότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν αναγνωρίζει τους εορτασμούς αυτούς. Το μικρότερο παιδί του Τραμπ, ο 14χρονος Μπάρον, ζει στον Λευκό Οίκο μαζί με τον πατέρα του και την μητέρα του, την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ.

Ο ΟΙΚΟΣ ΜΠΑΪΝΤΕΝ

Η ζωή του Τζο Μπάιντεν έχει σημαδευτεί από δύο τραγωδίες: όταν η πρώτη σύζυγός του και η κόρη του σκοτώθηκαν σε τροχαίο το 1972 και όταν ο γιος του Μπο πέθανε από καρκίνο στα 46 του, το 2015.

Ο Μπάιντεν παντρεύτηκε την Νίλια Χάντερ το 1966 όταν εκείνος σπούδαζε Νομική και εκείνη ήταν δασκάλα. Και τα τρία παιδιά τους ήταν μέσα στο αυτοκίνητο με την Νίλια και πήγαιναν να αγοράσουν ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο όταν το οικογενειακό τους αυτοκίνητο χτυπήθηκε από ένα φορτηγό. Η Νίλια και η κόρη τους, Νεϊόμι, ενός έτους, σκοτώθηκαν ενώ ο Μπο και ο Χάντερ τραυματίστηκαν σοβαρά.

Ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος επρόκειτο να γίνει γερουσιαστής, μεγάλωσε τα δύο παιδιά του με τη βοήθεια της αδελφής του, Βάλερι. Επί χρόνια κυκλοφορούσε με τρένο καθημερινά, δύο ώρες να πάει και δύο να γυρίσει, από το σπίτι της οικογένειας στο Ντέλαγουερ προς την Ουάσινγκτον. Ο Μπάιντεν έχει συχνά μιλήσει για το πώς η σχέση του με τους γιους του τον βοήθησε να διαχειριστεί το πένθος του ενώ έχτιζε την καριέρα του και το 1977 παντρεύτηκε την δεύτερη, σημερινή σύζυγό του, Τζιλ.

Ο Μπο φέρεται ότι κληρονόμησε την αγάπη του πατέρα του να υπηρετεί τη δημόσια ζωή. Υπηρέτησε στον στρατό στο Ιράκ και διετέλεσε πολιτειακός υπουργός Δικαιοσύνης στο Ντέλαγουερ. Αλλά ο Μπο, ο οποίος έχει δύο παιδιά, πέθανε από καρκίνο του εγκεφάλου το 2015, λιγότερο από δύο χρόνια αφού διαγνώστηκε. Λίγο μετά ο Μπάιντεν εγκατάλειψε τις βλέψεις για την προεδρία το 2016.

Ο άλλος γιος του Μπάιντεν, ο Χάντερ, έχει δώσει μάχη με τις εξαρτήσεις από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, και αποβλήθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό, όπου ήταν έφεδρος, το 2014, επειδή βρέθηκε θετικός σε εξέταση για κοκαϊνη. Ο Χάντερ έχει βρεθεί στο επίκεντρο των επιθέσεων του Τραμπ ενόψει των εκλογών. Από το 2014 ως το 2019, όταν ο πατέρας του ήταν αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα, ο Χάντερ ήταν μέλος του ΔΣ της Burisma, μιας ουκρανικής εταιρείας φυσικού αερίου.

Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει τον Μπάιντεν ότι επιδιώκει την απομάκρυνση του ανώτερου εισαγγελέα της Ουκρανίας για να προστατεύσει τον Χάντερ από έρευνα για διαφθορά. Ο 50χρονος Χάντερ έχει παραδεχτεί ότι επέδειξε "λανθασμένη κρίση" στις επιχειρηματικές του συναλλαγές, αλλά αρνήθηκε ότι έκανε κάτι επιλήψιμο. Σήμερα ο Χάντερ είναι ζωγράφος στο Λος Άντζελες και έχει τρία παιδιά με την πρώην σύζυγό του Καθλίν. Έχει δύο ακόμη μικρότερα παιδιά, ένα με την δεύτερη σύζυγό του Μελίσα Κόεν, την οποία παντρεύτηκε τον περασμένο χρόνο μόλις έξι ημέρες μετά την γνωριμία τους.

Η 69χρονη σύζυγος του Μπάιντεν, Τζιλ, είναι καθηγήτρια και ενεργό μέλος της προεκλογικής του ομάδας, ενώ εμφανίζεται τακτικά σε προεκλογικές εκδηλώσεις. Το ζευγάρι έχει μια κόρη, την 39χρονη Άσλι.