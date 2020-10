Πολιτική

Κορονοϊός - Μητσοτάκης: Αναβάλλονται οι ανακοινώσεις για τα μέτρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναβλήθηκε το μήνυμα του Πρωθυπουργού μετά τον καταστροφικό σεισμό στην Σάμο. Πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις.

Αναβλήθηκε για αύριο το μήνυμα του πρωθυπουργού για τα νέα μέτρα για τον κορονοϊό. Οι ανακοινώσεις ήταν προγραμματισμένες για σήμερα στις 15.00 ωστόσο λόγω του καταστροφικού σεισμού στην Σάμου ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να τα μέτρα να ανακοινωθούν το Σάββατο.

"Η Σάμος άντεξε. Κυβερνητικό κλιμάκιο μεταβαίνει στο νησί για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ενημερώνομαι διαρκώς για την κατάσταση και καλώ τους κατοίκους να βρίσκονται σε εγρήγορση όσο διαρκεί η μετασεισμική δραστηριότητα. Οι ανακοινώσεις για την πανδημία θα γίνουν αύριο." έγραψε ο Πρωθυπουργός στο Twitter .