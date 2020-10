Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα 1690 κρούσματα της Παρασκευής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολλές εκατοντάδες εντοπίστηκαν στην Θεσσαλονίκη. Πόσα βρέθηκαν στην Αττική. Σε ποιές άλλες περιφερειακές ενότητες καταγράφηκε μεγάλος αριθμός φορεών του Covid-19.

Νέο ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων ανακοινωσε ο ΕΟΔΥ την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου, ενώ καταγράφηκαν ακόμη 5 θάνατοι ασθενών με κορονοϊό.

Από τα 1690 νέα κρούσματα, τα 35 εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας και ακόμη 3 εισαγόμενα αφορούν πολίτες που μετέβησαν αυτοβούλως για έλεγχο.

Από τα 1652 εγχώρια κρούσματα, τα 64 συνδέονται με γνωστές συρροές. Αναλυτικότερα:

422 κρούσματα στην Περιφέρεια Αττικής, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστές συρροές, ενώ 21 αναφέρουν επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα

540 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστή συρροή

89 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας, εκ των οποίων 10 συνδέονται με γνωστές συρροές

60 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστή συρροή

38 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας, εκ των οποίων 24 συνδέονται με γνωστή συρροή

34 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου

33 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

33 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας

32 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών

29 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας

28 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων, εκ των οποίων 9 συνδέονται με γνωστή συρροή

24 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

24 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

24 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστή συρροή

20 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης

19 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

17 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστή συρροή

14 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

11 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

11 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς

11 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας

10 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου

9 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς

9 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας

8 κρούσματα στην Π.Ε. Πρέβεζας, εκ των οποίων 5 συνδέονται με γνωστή συρροή

8 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας

7 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων

6 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας

6 κρούσματα στην Π.Ε. Ρόδου

6 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

5 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

4 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Άρτας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Χίου

2 κρούσματα στην Π.Ε. Λευκάδας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου

2 κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών

2 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Σάμου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Ρεθύμνου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Πάρου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Μήλου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Λασιθίου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Λακωνίας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Κέας-Κύθνου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Ηλείας

Ακόμη, 36 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: