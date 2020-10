Κόσμος

Σεισμός στην Σάμο: μετρά νεκρούς η Τουρκία (εικόνες)

Ομάδες έρευνας και διάσωσης επιχειρούν σε διάφορα σημεία. Θρήνος και απόγνωση στα χαλάσματα. Μικρό τσουνάμι και στη Σμύρνη.

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 709 τραυματίστηκαν από τον σεισμό των 6,7 βαθμών στο Αιγαίο, που ταρακούνησε τη Σμύρνη, ανακοίνωσε η αρχή διαχείρισης καταστροφών (AFAD) της χώρας.

Τουλάχιστον 144 μετασεισμοί, εκ των οποίων 21 άνω των 4 βαθμών, καταγράφηκαν μετά τον σεισμό, είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος της Τουρκίας Μουράτ Κουρούμ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «1.227 μέλη ομάδων έρευνας και διάσωσης επιχειρούν στην περιοχή», ανέφερε ο Κουρούμ. Ο ίδιος συμπλήρωσε πως 8 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ενώ άλλοι πέντε υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση.

Ο δήμαρχος της Σμύρνης Τουντς Σογέρ δήλωσε πως περίπου 20 κτίρια κατέρρευσαν στην επαρχία. Ο κυβερνήτης της Σμύρνης δήλωσε πως 70 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από τα ερείπια. «Σε αυτό το στάδιο, έχουμε λάβει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έξι κτίρια κατέρρευσαν στον Μπουρνόβα και στο Μπαϊρακλί», στην επαρχία της Σμύρνης, ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού στο Twitter.

Ο Ίλκε Τσίντε, φοιτητής Ιατρικής ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή Γκιουζελμπαχτσέ της Σμύρνης όταν σημειώθηκε ο σεισμός είπε πως η στάθμη της θάλασσας ανέβηκε μετά τον σεισμό. Ο Ισμαήλ Γετισκίν, δήμαρχος του Σεβεριχισάρ της Σμύρνης δήλωσε πως η στάθμη της θάλασσας ανέβηκε ως αποτέλεσμα του σεισμού. «Φαίνεται ότι υπήρξε ένα μικρό τσουνάμι», δήλωσε στο δίκτυο NTV.

Η Τουρκία βρίσκεται σε μία από τις ενεργές σεισμικές ζώνες στον κόσμο. Το 1999, σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 17.000 ανθρώπων, εκ των οποίων 1.000 στην Κωνσταντινούπολη. Τον περασμένο Ιανουάριο, σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών προκάλεσε περίπου 40 θανάτους στην επαρχία Έλαζιγ (ανατολικά). Το 2011, σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην επαρχία Βαν (ανατολικά), προκαλώντας τουλάχιστον 600 θανάτους.





Μηνύματα ενότητας από Ελλάδα και Τουρκία

Η Τουρκία είναι έτοιμη να βοηθήσει την Ελλάδα μετά τον ισχυρό σεισμό που συγκλόνισε το Ανατολικό Αιγαίο, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως ανέφερε μια ανακοίνωση από τον εκπρόσωπο του γραφείου του προέδρου, «η τραγωδία έδειξε πόσο κοντά βρίσκονται οι δύο χώρες».

«Ο πρόεδρος Ερντογάν έχει δώσει εντολές σε όλες τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες να συμβάλουν στις προσπάθειες διάσωσης. Προσευχόμαστε να μην υπάρχουν περαιτέρω απώλειες ανθρώπινων ζωών στην Τουρκία ή στην Ελλάδα και στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήριά σε όλους όσους επλήγησαν στις δύο χώρες. Αυτή η τραγωδία μας υπενθυμίζει για άλλη μια φορά πόσο κοντά είμαστε παρά τις διαφορές μας σχετικά με την πολιτική. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε εάν η Ελλάδα το χρειάζεται», δήλωσε ο Φαχρετίν Αλτούν, εκπρόσωπος του γραφείου του προέδρου Ερντογάν.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον Τούρκο πρόεδρο εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του για τις απώλειες ζωών στη γείτονα χώρα. Ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο twitter γνωστοποίησε την επικοινωνία με τον Τούρκο Πρόεδρο και ανέφερε ότι ανεξαρτήτως διαφορών αυτές είναι στιγμές που οι άνθρωποι και από τις δυο χώρες πρέπει να στέκονται μαζί.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν. Απαντώντας σε tweet του Έλληνα πρωθυπουργού, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: "Ευχαριστώ, κύριε πρωθυπουργέ. Προσφέρω τα συλλυπητήριά μου στην Ελλάδα εκ μέρους μου και εκ μέρους του τουρκικού λαού. Η Τουρκία, επίσης, είναι πάντα έτοιμη να βοηθήσει την Ελλάδα να θεραπεύσει τις πληγές της. Το ότι δύο γείτονες δείχνουν αλληλεγγύη σε δύσκολους καιρούς είναι πολυτιμότερο από πολλά πράγματα στη ζωή", ήταν η ανάρτηση του προέδρου Ερντογάν.

Στήριξη σε Ελλάδα και Τουρκία από ΕΕ και ΝΑΤΟ

Την ετοιμότητά τους να παράσχουν βοήθεια σε Ελλάδα και Τουρκία μετά τον ισχυρό σεισμό που συγκλόνισε σήμερα το Αιγαίο δήλωσαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, εκφράζοντας τα συλλυπήτηριά τους στις οικογένειες των θυμάτων.

«Παρακολουθούμε την κατάσταση και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε με όλους τους δυνατούς τρόπους», δήλωσε με ανάρτησή της στο twitter η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Οι σκέψεις μας βρίσκονται σε όλους τους ανθρώπους που επλήγησαν από τον ισχυρό σεισμό στο Αιγαίο, στην Τουρκία και στην Ελλάδα, στέλνω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους φίλους αυτών που έχασαν τη ζωή τους. Η ΕΕ έχει προσφέρει βοήθεια και είναι έτοιμη να στηρίξει όλες τις προσπάθειες», δήλωσε ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.

«Παρακολουθώ στενά τις εξελίξεις μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε το Αιγαίο, την Ελλάδα και την Τουρκία. Οι σκέψεις μου είναι στους ανθρώπους που επλήγησαν από τον σεισμό. Η ΕΕ είμαι έτοιμη να παράσχει βοήθεια» τόνισε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Την πλήρη αλληλεγγύη της Γαλλίας στους λαούς της Ελλάδας και της Τουρκίας μετά τον θανατηφόρο σεισμό στο Ανατολικό Αιγαίο, εξέφρασε σήμερα το απόγευμα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Ιβ Λεντριάν, ενώ ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας τόνισε την ετοιμότητα ΕΕ και ΝΑΤΟ για αποστολή βοήθειας στις πληγείσες περιοχές της Σάμου και της Σμύρνης. «Ένας ισχυρός σεισμός έπληξε την Τουρκία και ελληνικά νησιά στο Αιγαίο. Πλήρη αλληλεγγύη στον ελληνικό και τον τουρκικό λαό. Είμαστε στο πλευρό τους και είμαστε έτοιμοι να κινητοποιηθούμε για να τους βοηθήσουμε», ανέφερε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας με ανάρτησή του στο twitter.

Ο Μάας από την πλευρά του τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ είναι έτοιμοι για αποστολή βοήθειας στη Σάμο και στη Σμύρνη. «... Η σκέψη μας βρίσκεται στα θύματα και τις οικογένειές τους και ελπίζουμε ότι η αναζήτηση επιζώντων θα είναι επιτυχής. Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ είναι έτοιμοι να βοηθήσουν. Πολλές ευχαριστίες σε όλους όσους εργάζονται στο πεδίο», τόνισε ο Γερμανός ΥΠΕΞ στο twitter.