Το Υπουργείο Πολιτισμού απαντά για το τσιμέντο στην Ακρόπολη (εικόνες)

Νέα δηκτική ανακοίνωση μετά τις αντιδράσεις στα social media. Το ειδικό πλέγμα, τα ΑΜΕΑ και η επίσκεψη στον Ιερό Βράχο.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν, τις τελευταίες ώρες, φωτογραφίες από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, στις οποίες παρουσιάζονται τα έργα χάραξης διαδρομών για ΑμΕΑ προς την Ακρόπολη.

Στη θέα του σκυροδέματος και του τζιμέντου αρκετοί χρήστες των social media αντέδρασαν, σχολιάζοντας ότι το θέαμα είναι αντιαισθητικό.

Ο σάλος που προκλήθηκε οδήγησε το υπουργείο Πολιτισμού στην έκδοση ανακοίνωσης, σύμφωνα με την οποία, βελτιώνονται οι υφιστάμενες διαδρομές με υλικό, το οποίο έχουν εγκρίνει η Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, υπό την προεδρία του ακαδημαϊκού Μανώλη Κορρέ και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου:

«Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού εκφράζει τη χαρά του που ευαίσθητοι πολίτες ανησύχησαν για τις διαδρομές, που επιστρώνονται στον Βράχο της Ακρόπολης, ώστε να διευκολύνουν την πρόσβαση των ΑμεΑ, των ηλικιωμένων, των πολιτών με προβλήματα υγείας.

Εκφράζει ταυτόχρονα και τη λύπη του γιατί οι ίδιοι ευαίσθητοι πολίτες που διαμαρτύρονται, θα πρέπει μην έχουν επισκεφθεί τον Ιερό Βράχο τουλάχιστον επί μία εικοσαετία, που αυτές οι διαδρομές υφίστανται στρωμένες με τσιμέντο. Η διαφορά είναι ότι με το χρόνο και με το πέρασμα εκατομμυρίων επισκεπτών, όλα αυτά τα χρόνια, το υλικό έχει καταστραφεί και οι διαδρομές αποτελούν παγίδα ακόμα και για τους μη έχοντες δυσκολίες στην κίνηση.

Με τη λειτουργία του ανελκυστήρα πλαγιάς, που θα επιτρέπει με ασφάλεια και άνεση την άνοδο των επισκεπτών, που δυσκολεύονται για ποικίλους λόγους, στο μνημείο, βελτιώνονται οι υφιστάμενες διαδρομές με υλικό, το οποίο έχουν εγκρίνει η Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, υπό την προεδρία του ακαδημαϊκού Μανώλη Κορρέ και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι από όλο τον κόσμο έρχονται κάθε χρόνο για επισκεφθούν τον Ιερό Βράχο. Ας μην είναι αυτό το προσκύνημα προνόμιο όσων δεν αντιμετωπίζουν κανέναν πρόβλημα στην ανάβαση. ΑμεΑ, ηλικιωμένοι, άνθρωποι με ποικίλα προβλήματα έχουν δικαίωμα να δουν και να θαυμάσουν από κοντά τα μνημεία της Ακρόπολης, της ημετέρας παιδείας μετέχοντες».

Η φωτογραφία που απέστειλε το ΥΠΠΟΑ, για την οποία αναφέρει:

«Αυτή την εικόνα παρουσιάζουν σήμερα οι διαδρομές που στρώθηκαν με τσιμέντο στη δεκαετία του ΄60».

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού πριν τις αντιδράσεις

«Προβλέπεται ακόμη η δημιουργία νέων διαδρομών και η επίστρωση των υφιστάμενων, η δημιουργία πλατωμάτων για την καλύτερη θέαση των μνημείων, ενώ θα προστατευτούν τα ίδια τα μνημεία, στα σημεία που φέρουν λαξεύματα και αρχαιολογικά τεκμήρια» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του υπουργείου.

«Σύμφωνα με την γνωμοδότηση του ΚΑΣ οι νέες διαδρομές θα αναπτυχθούν σε ευθείες και τεθλασμένες γραμμές, ενώ θα αποφευχθούν καμπύλες κατά τον σχεδιασμό. Τόσο οι διάδρομοι των επισκεπτών όσο και τα πλατώματα θα πρέπει να διαστρωθούν με το ίδιο υλικό. Η χρωματική διαφοροποίηση θα αξιοποιείται μόνο για τη δήλωση τον αρχαίων οδεύσεων.

Ως εκ τούτου, θα διακρίνεται χρωματικά μόνον η οδός Παναθηναίων (δηλαδή το τμήμα της διαδρομής από τα Προπύλαια έως τη ΒΑ γωνία του Παρθενώνα) και αργότερα η βόρεια οδός, ενώ όλα τα πλατώματα και οι συμβατικές διαδρομές θα αποδίδονται, με άλλη απόχρωση υλικού. Επίσης, θα επισημανθούν με διαφοροποίηση υλικού ή χρώματος τα όρια σημαντικών - αλλά αθέατων μέχρι στιγμής- κτισμάτων επί του βράχου. Προτείνεται να διατηρηθεί και η δυνατότητα κίνησης αμαξιδίων ΑΜΕΑ και στην περιοχή νοτίως του Παρθενώνα.

Οι νέες διαστρωματώσεις θα φέρουν μέσο πάχος 8 εκατοστών. Θα επιλεγούν υλικά, με μεγάλη αντοχή, συμβατά με τα μνημεία. Η τελική επιλογή θα γίνει μετά από αξιολόγηση δοκιμαστικών εφαρμογών επί τόπου.

Επιγραμματικά οι κατηγορίες των εργασιών που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη είναι οι κάτωθι:

Αφαίρεση σαθρών, καθαρισμός

Επισκευή και επίστρωση υφιστάμενων διαδρομών, από σκυρόδεμα

Κατασκευή νέων διαδρόμων κίνησης και η επίστρωση τους με αρχιτεκτονικό σκυρόδεμα

Επιστρώσεις περιοχών με υδατοπερατό σκυρόδεμα ή άλλο μαλακό υλικό

Βελτίωση επιφάνειας πλατωμάτων με γαρμπίλι

Η τεκμηρίωση των αρχαιολογικών πληροφοριών της μελέτης θα ακολουθήσει τα σχέδια των Stevens και Κορρέ, ενώ θα τηρηθούν τα οριζοντιογραφικά και υψομετρικά δεδομένα ώστε το αποτέλεσμα να μπορεί να ενταχθεί αρμονικά στη μελλοντική επέκταση του έργου. Η σχετική μελέτη εκπονήθηκε με χορηγία του Ιδρύματος Ωνάση στο πλαίσιο του συνολικού χορηγικού προγράμματος που αφορά στην αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών στην Ακρόπολη των Αθηνών».

Πηγή: Despina Makropoulou - Φωτό: Τάσος Τανούλας