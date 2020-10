Αθλητικά

Κορονοϊός: βγαίνει από την καραντίνα ο Ρονάλντο

Ο 35χρονος διαγνώστηκε θετικός στις 13 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να απουσιάσει από μία αγωνιστική υποχρέωση με την Εθνική της χώρας του και από τέσσερις με τη Γιουβέντους...

Το «αστέρι» της Γιουβέντους και της Εθνικής Πορτογαλίας, Κριστιάνο Ρονάλντο, ανάρρωσε από τον κορονοϊό, όπως ανακοίνωσε η ιταλική ομάδα.

Ο 35χρονος διαγνώστηκε θετικός στις 13 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να απουσιάσει από μία αγωνιστική υποχρέωση με την Εθνική ομάδα της χώρας του και από τέσσερις με τη Γιουβέντους, συμπεριλαμβανομένης της «σύγκρουσης» στο Champions League με τη Μπαρτσελόνα.

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο υποβλήθηκε σε νέο τεστ σήμερα (30/10). Το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. O παίκτης ανάρρωσε μετά από 19 ημέρες και δεν υπάρχει λόγος να βρίσκεται σε καραντίνα στο σπίτι του», ανέφερε η ανακοίνωση της Γιουβέντους.

Ο επόμενος αγώνας της «Γηραιάς Κυρίας» στη Serie A είναι εκτός έδρας απέναντι στη Σπέτσια την Κυριακή (1/11).