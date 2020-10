Κοινωνία

Κρέμασαν ταμπέλα στον λαιμό του πρύτανη της ΑΣΟΕΕ

Ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου ανήρτησε φωτογραφία του πρύτανη με περασμένη στον λαιμό του μια ταμπέλα. Οργή της Υπ. Παιδείας. και του Μιχ. Χρυσοχοϊδη.

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:30, ομάδα 15 κουκουλοφόρων εισέβαλε με τρόπο βίαιο και τρομοκρατικό στο γραφείο του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και προξένησε εκτεταμένες καταστροφές στα γραφεία, στους τοίχους, στα έπιπλα και στον εξοπλισμό της Πρυτανείας. Πριν αποχωρήσουν άσκησαν σωματική βία στον Πρύτανη, τον απείλησαν και τον εξύβρισαν.

Λίγες ώρες αργότερα, ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου ανήρτησε φωτογραφία του πρύτανη με περασμένη στον λαιμό του μια ταμπέλα, στην οποία αναγράφεται «αλληλεγγύη στις καταλήψεις».

Η προκλητική ανάρτηση συνοδεύεται και από το εξής σχόλιο: «ευχαριστούμε τον πρύτανη που έδειξε την αλληλεγγύη του με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο».

«Ο βανδαλισμός και η εκκένωση του γραφείου του Μπουραντώνη είναι μία απάντηση σε μια λογική ελάχιστης αναλογίας στην πρακτική της κατ' εξακολούθηση παραβίασης και εκκένωσης των δικών μας χώρων» έγραψαν στην ανακοίνωσή τους οι αναρχικοί.

Οργή Κεραμέως και για ακαδημαϊκούς

Σε δήλωση της, η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, αναφέρει «η εικόνα του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που κυκλοφόρησε σήμερα από την εισβολή κουκουλοφόρων στο γραφείο του είναι αποτρόπαια. Η Κυβέρνησή μας αποκατέστησε το άσυλο στην πραγματική του έννοια, προβλέποντας την αυτεπάγγελτη επέμβαση των αρχών για κάθε αξιόποινη πράξη που λαμβάνει χώρα στο Πανεπιστήμιο. Και ο νόμος θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται μέχρι και οι τελευταίες φασιστικές ομάδες να εκδιωχθούν από τα Πανεπιστήμιά μας. Όσοι νομίζουν ότι με τραμπουκισμούς, φασισμό και άσκηση βίας θα τρομοκρατήσουν τον ακαδημαϊκό χώρο και θα μείνουν ατιμώρητοι, πλανώνται πλάνη οικτρά. Και όσοι από τον ακαδημαϊκό χώρο επιδεικνύουν ανοχή στην παραβίαση του Πανεπιστημιακού ασύλου και την καταπάτηση της ακαδημαϊκής ελευθερίας, οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Καλούμε όλα τα κόμματα να καταδικάσουν τον προπηλακισμό του Πρύτανη. Η Ελληνική Αστυνομία θα κάνει το καθήκον της, ώστε οι δράστες να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη. Αδιαπραγμάτευτος στόχος μας, Πανεπιστήμια ελεύθερα, ασφαλή, σύγχρονα, εξωστρεφή, μακριά από νοσηρά φαινόμενα που δεν έχουν καμία θέση στον ακαδημαϊκό χώρο».

Χρυσοχοϊδης: ανατριχιάζει η Ελλάδα

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης αναφέρει «Η Ελλάδα ανατριχιάζει. Από τον προπηλακισμό ενός πρύτανη και την ανάρτηση φωτογραφίας, που τον δείχνει καταβεβλημένο με μια επιγραφή σαν θηλιά που βρωμίζει τη λέξη αλληλεγγύη. Ταμπέλες κρέμαγαν οι χιτλερικοί στους Εβραίους και στους αντάρτες. Οι δημοκράτες αγανακτούν. Όσοι τους ανέχονται, όσοι τους ανέχθηκαν καιρός να αναθεωρήσουν και να θυμώσουν. Οι δράστες θα επικηρυχθούν. Η απάντηση είναι μία και μοναδική. Όπως και με τη Χρυσή Αυγή ο φασισμός δεν θα περάσει».

Να πέσουν oι μάσκες και οι εγκληματίες να οδηγηθούν στη φυλακή ζητά η ΟΝΝΕΔ. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει χαρακτηριστικά: "Με αποτροπιασμό παρακολουθούμε την εικόνα του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενός από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας και ενός Ιδρύματος που έχει συμπληρώσει περισσότερο από έναν αιώνα ζωής, να πέφτει θύμα βίας από κοινούς φασίστες και τραμπούκους. Από εκείνους που το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να λυμαίνονται ένα χώρο που δεν τους ανήκει, να παρανομούν και να παρασιτούν σε βάρος όσων θέλουν να εργαστούν και να κάνουν κάτι ουσιαστικό με τις ζωές τους.

Σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, οφείλουμε να σχολιάσουμε πως πράγματι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για να ολοκληρωθεί το επόμενο βήμα της γενναίας μεταρρύθμισης που ξεκίνησε η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με σκοπό την αποκατάσταση του ακαδημαϊκού ασύλου στην πραγματική του έννοια. Η κάρτα εισόδου και η πανεπιστημιακή φύλαξη από ειδικό προς αυτό το σκοπό σώμα είναι αναμφίβολα βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Αυτή τη φορά, όμως, η καταδίκη δεν αρκεί. Μπροστά σε τέτοιες ανατριχιαστικές εικόνες, πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν. Το άσυλο ανομίας έχει καταργηθεί και το μόνο που προστατεύει τους παραβατικούς είναι η υποτιθέμενη ανωνυμία τους. Ας το πούμε λοιπόν ξεκάθαρα: Η Δικαιοσύνη και οι αρμόδιες Αρχές οφείλουν να δράσουν. Ήρθε η ώρα να πέσουν οι μάσκες και οι εγκληματίες να οδηγηθούν στη φυλακή.

Καλούμε όλες τις πολιτικές νεολαίες και όλες τις φοιτητικές παρατάξεις να καταδικάσουν με τον πλέον απερίφραστο τρόπο αυτήν τη ντροπιαστική εικόνα και τη νοοτροπία που γεννά τέτοιες εγκληματικές πράξεις. Από δημοκράτες a la carte που θυμούνται την καταδίκη του φασισμού μόνο όποτε τους βολεύει, η κοινωνία έχει χορτάσει. Περιμένουμε από όλους να καταδικάσουν με απερίφραστα τους τραμπούκους φασίστες κάθε χρώματος. Οτιδήποτε άλλο θα συνιστά στην καλύτερη περίπτωση ανοχή και στη χειρότερη συνενοχή".