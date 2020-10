Πολιτική

Κορονοϊός - Πέτσας στον ΑΝΤ1: Έχουμε “καύσιμα” για να στηρίξουμε την οικονομία

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τα νέα περιοριστικά μέτρα, τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων, καθώς και τον προπηλακισμό του πρύτανη.

«Δεν μπορεί λίγοι να θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι”, δίνοντας το στίγμα των νέων περιοριστικών μέτρων, στο πλαίσιο της διαχείρισης της πανδημίας.

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέφρασε τη θλίψη του για τον χαμό των δύο νέων στη Σάμο από το φονικό χτύπημα του Εγκέλαδου. Επιβεβαίωσε πως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο νησί, αμέσως μετά τη βιντεοσκόπηση του τηλεοπτικού μηνύματος για την ανακοίνωση των νέων μέτρων.

Αν και δεν αποκάλυψε ποια είναι τελικά η απόφαση του Πρωθυπουργού για την εστίαση, σημείωσε πως ακόμη και την Παρασκευή παρατηρήθηκαν καταστήματα που παραβίαζαν το ωράριο και τον προβλεπόμενο αριθμό θαμώνων.

Τα περιοριστικά μέτρα έχουν σχεδιαστεί για έναν μήνα, επεσήμανε ο κ. Πέτσας, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι να μπει ένα “φρένο” στη μετάδοση του κορονοϊού.

Ερωτηθείς σχετικά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είπε πως προστίθενται λεωφορεία για να μειωθεί ο συνωστισμός, ενώ τόνισε πως σημασία έχει να τηρούνται οι κανόνες προστασίας. Συμπλήρωσε πως οι έλεγχοι που έχουν γίνει στο Σύνταγμα έδειξαν πως το ποσοστό των κρουσμάτων ήταν κάτω της μονάδας.

Όσον αφορά στην ύφεση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως επιβεβαιώνεται το κεντρικό σενάριο για το ΑΕΠ, «λίγο προς το δυσμενέστερο».

Διαβεβαίωσε πως θα ληφθούν μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας, τα οποία εξειδικεύσει ο αρμόδιος Υπουργός, Χρήστος Σταϊκούρας, μετά το τηλεοπτικό μήνυμα του Πρωθυπουργού.

Η Ελλάδα έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη στις αγορές και μπορεί να δανείζεται φθηνά, προκειμένου να έχουμε “καύσιμα” για να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την οικονομία, τόνισε ο κ. Πέτσας.

Σε ό,τι αφορά στη συνταγογράφηση των τεστ για τον κορονοϊό και την “επίθεση” που δέχθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, o κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται μαζικά τεστ χωρίς συγκεκριμένο στόχο. Δεν υπάρχει, είπε, πρόταση των ειδικών για κάτι τέτοιο. Τέλος, ανέφερε πως η Ελλάδα έχει φροντίσει να προμηθευτεί περισσότερα από 1 εκατομμύριο rapid tests.

Σχολιάζοντας τον προπηλακισμό του πρύτανη της ΑΣΟΕΕ και την ταμπέλα που του κρέμασαν με το μήνυμα «Αλληλεγγύη στις καταλήψεις», ο κ. Πέτσας έκανε λόγο για ναζιστικές μεθόδους, οι οποίες είναι απαράδεκτες και καταδικαστέες. Εξέφρασε την βεβαιότητα πως οι υπεύθυνοι θα συλληφθούν σύντομα και θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε και μία αναφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είπε πως η επικοινωνία Μητσοτάκη-Ερντογάν, στον απόηχο του σεισμού στο Αιγαίο, έγινε σε πολύ καλό κλίμα και εξέφρασε την ελπίδα να συνεχιστεί.