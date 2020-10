Κοινωνία

Σάμος - Σεισμός: Το νησί μετρά τις πληγές του (εικόνες)

Η επόμενη μέρα από το φονικό χτύπημα του Εγκέλαδου, βρίσκει το νησί βαθιά πληγωμένο και βυθισμένο στο πένθος.

Μία δύσκολη μέρα ξημέρωσε σήμερα στη Σάμο, έπειτα από τον φονικό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ που “χτύπησε” το μεσημέρι της Παρασκευής το νησί. Η Σάμος μετρά τις πληγές της και θρηνεί τα δύο παιδιά που καταπλακώθηκαν από τις πέτρες και τα χαλάσματα.

Στο Βαθύ της Σάμου οι καταστροφές και οι ζημιές είναι εμφανείς. Ό,τι παλιό πετρόχτιστο κτίριο υπήρχε, έχει υποστεί από μικρές φθορές μέχρι και ολική καταστροφή.

Κατά μήκος του λιμανιού, οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων προσπαθούν να μαζέψουν τα νερά που δημιούργησαν τα παλιρροϊκά κύματα (τρία μικρά “τσουνάμι”) που ακολούθησαν μετά την μεγάλη σεισμική δόνηση. Πέτρες, νερά, φθορές, χώματα… είναι τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν το σκηνικό γύρω από το Βαθύ της Σάμου.

Ρίχνοντας κανείς μια ματιά στα στενά, μπορεί να διακρίνει τα χαλάσματα και τις ταινίες σήμανσης που έχουν τοποθετηθεί για να μην περάσει ο κόσμος. Οι κάτοικοι, αναστατωμένοι και λυπημένοι από τον άδικο χαμό των δύο παιδιών, συζητούν μεταξύ τους σοκαρισμένοι και συγκλονισμένοι, δίνοντας την δική τους μαρτυρία για το που ήταν την ώρα του σεισμού.

Στο δρόμο από το αεροδρόμιο, έξω από το Πυθαγόρειο, μέχρι το Βαθύ μπορεί να διακρίνει κανείς τις πέτρες που έχουν πέσει και τις πινακίδες που έχουν ξηλωθεί από το δρόμο.

Ο Δημήτρης Σταύρου, οδηγός ταξί, βρισκόταν στο σπίτι του, στη Χώρα Σάμου (η παλιά πρωτεύουσα), την ώρα του σεισμού και όπως περιγράφει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων , το βουητό ήταν τόσο έντονο που τον έκανε να τρομάξει. Ο σεισμός όπως λέει είχε πολύ μεγάλη ένταση και κράτησε πάνω από 10 δευτερόλεπτα. «Όταν σταμάτησε, σηκώθηκε ένα σύννεφο από χώμα. Οι δρόμοι γέμισαν χώματα. Ένιωσα ότι πέφτει το σπίτι, ότι θα με πλακώσει. Αναρωτήθηκα πώς θα τη σκαπουλάρω, για να μπορώ να φύγω», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το βράδυ οι μετασεισμοί συνεχίστηκαν. Ο κ. Σταύρου με την οικογένειά του κοιμήθηκαν στο αυτοκίνητο. «Φοβηθήκαμε. Είχε αρκετούς μετασεισμούς. Μετά τον κύριο σεισμό έκανε δύο δυνατούς μετασεισμούς», αναφέρει. «Στο Βαθύ οι δρόμοι μετακινήθηκαν. Στο Πυθαγόρειο έπεσε ένα τείχος αρχαίο. Στο Καρλόβασι έπεσαν κτίρια βυρσοδεψεία, έπεσε ο τρούλος μιας εκκλησίας», επισημαίνει.

Φτάνοντας στο Βαθύ υπάρχουν παντού λάστιχα καθώς και πυροσβεστικά οχήματα σταθμευμένα, ενώ κατά μήκος του λιμανιού πηγαινοέρχονται κλιμάκια αστυνομικών και δυνάμεων του Λιμενικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας.

Σε κεντρικό ξενοδοχείο, εργαζόμενοι από το πρωί προσπαθούν να βγάλουν τις λάσπες και τα νερά ενώ η αίθουσα εκδηλώσεων έχει πλημμυρίσει και έχει γεμίσει λάσπες.

Η Σάμος καλείται να αντιμετωπίσει μια δύσκολη πραγματικότητα και να είναι σε εγρήγορση για τυχόν μετασεισμούς που θα ακολουθήσουν. Στο νησί μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ από χθες βρίσκεται εκεί ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.