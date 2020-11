Κόσμος

Μακελειό στον Καναδά

Νεκροί και τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι.

Συναγερμός σήμανε στο Κεμπέκ του Καναδά, μετά από την επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο (οι πληροφορίες μιλούν για μαχαίρι) που εξαπέλυσε ένας άνδρας εναντίον πολιτών, κατά τον εορτασμό του Halloween.

Σύμφωνα με τον καναδικό ιστότοπο, η αστυνομία ανακοίνωσε αργά χθες Σάββατο το βράδυ ότι αναζητούσε έναν άνδρα που φορούσε μεσαιωνική στολή και ήταν οπλισμένος με μαχαίρι, ο οποίος προκάλεσε "πολλά θύματα". Η αστυνομία διευκρίνισε ότι το περιστατικό συνέβη κοντά στην Εθνοσυνέλευση και ζήτησε από τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

"Λίγο μετά τη 01:00 τοπική ώρα, η SPVQ (Αστυνομική Υπηρεσία της Πόλης του Κεμπέκ) συνέλαβε έναν ύποπτο", αναφέρει η αστυνομία σε ανάρτησή της στο Twitter, στην οποία ζητεί από τους κατοίκους της πόλης "να παραμείνουν στα σπίτια τους και να κλειδώσουν τις πόρτες τους" ενώ "συνεχίζεται η έρευνά της" για το περιστατικό.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι πέντε τραυματίες διακομίσθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο, αλλά ότι προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

"Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί τι συνέβη, αλλά αυτές είναι σοβαρές επιθέσεις", δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Ετιέν Ντογιόν.

Η αστυνομία ζήτησε από όποιον έχει οποιαδήποτε πληροφορία για το περιστατικό να καλέσει στο 911.