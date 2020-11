Κοινωνία

Στους δρόμους της Αθήνας τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ

Πάνω από 100 λεωφορεία των ΚΤΕΛ ενισχύουν από αύριο το συγκοινωνιακό έργο του ΟΑΣΑ. Ποια δρομολόγια θα εκτελούν.

Περισσότερα από 100 λεωφορεία των ΚΤΕΛ θα κυκλοφορούν από αύριο Δευτέρα στους δρόμους της Αθήνας, ενώ, μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, θα προστεθούν στο δυναμικό του ΟΑΣΑ (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών) και τα υπόλοιπα 100 λεωφορεία, ώστε να ενισχυθεί το επίπεδο της εξυπηρέτησης στο δίκτυο των αστικών συγκοινωνιών της πρωτεύουσας. Στην πλειονότητα τους τα συγκεκριμένα λεωφορεία δρομολογούνται σε περιφερειακές γραμμές (Βόρειας, Νότιας, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής) ώστε να ενισχυθούν τα δρομολόγια στο κέντρο της Αθήνας με τα λεωφορεία των ΟΣΥ, τα οποία και αντικαθίσταται από τα ΚΤΕΛ. Η σύμπραξη με τα ΚΤΕΛ κρίθηκε απαραίτητη και αποτελεσματική, καθώς με αυτήν εντάσσονται συνολικά 200 οχήματα και 550 επιπλέον οδηγοί σε ημερήσια βάση στο σύστημα των αστικών συγκοινωνιών αρμοδιότητας ΟΑΣΑ.

«Το σχέδιο για την ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου του ΟΑΣΑ με την ανάθεση της εκτέλεσης των περιφερειακών γραμμών στα ΚΤΕΛ Αττικής, υλοποιείται βάσει ακριβώς του χρονοδιαγράμματος που έχουμε θέσει. Ήδη, έχει ολοκληρωθεί η παραχώρηση περισσοτέρων από τις μισές γραμμές στην Αττική, στις οποίες μάλιστα έχουν δρομολογηθεί τουλάχιστον 100 οχήματα και εντός του Νοεμβρίου θα φτάσουμε στο 100% της ενίσχυσης που προβλέπει η μεταξύ μας συνεργασία, δηλαδή 200 οχήματα σε 60 γραμμές», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ Νίκος Αθανασόπουλος. Και πρόσθεσε πως με τη σταδιακή ενίσχυση του στόλου της ΟΣΥ με τα οχήματα των ΚΤΕΛ Αττικής, βελτιώνονται σημαντικά τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των λεωφορειακών γραμμών στον αστικό ιστό της Αθήνας οι οποίες εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό επιβατών».

Οι γραμμές που θα εκτελούν συγκοινωνιακό έργο συνολικά και τα 200 λεωφορεία των ΚΤΕΛ είναι:

Γραμμές περιοχής Βόρειας Αττικής: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν γραμμές που συνδέουν την περιοχή της Κηφισιάς με περιοχές όπως η Ροδόπολη, το Κρυονέρι, ο 'Αγιος Στέφανος, ο Διόνυσος, οι Θρακομακεδόνες.

Γραμμές περιοχής Δυτικής Αττικής: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν γραμμές οι οποίες συνδέουν την περιοχή της Ελευσίνας με περιοχές όπως ο Ασπρόπυργος, η Μάνδρα, η Μαγούλα.

Γραμμές περιοχής Ανατολικής Αττικής: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν γραμμές που συνδέουν τους σταθμούς μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας και Νομισματοκοπείο με περιοχές όπως η Ανθούσα, η Αρτέμιδα, το Κορωπί, η Παλλήνη, η Ραφήνα.

Γραμμές περιοχής Νότιας Αττικής: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι γραμμές οι οποίες συνδέουν το σταθμό του μετρό «Ελληνικό» με περιοχές όπως η Σαρωνίδα, η Βάρκιζα, η Γλυφάδα.

Υπενθυμίζεται πως από τα 200 λεωφορεία των ΚΤΕΛ τα 164 είναι κανονικά (12 μέτρων), τα 30 αρθρωτά (18 μέτρων) και τα 6 μικρολεωφορεία (8 μέτρων). Το έργο που ανατίθεται στα ΚΤΕΛ αντιστοιχεί ετησίως σε 17,1 εκατ. οχηματοχιλιόμετρα, που αναλογεί στο 19,97% του οδικού συγκοινωνιακού έργου. Επίσης, το κόμιστρο παραμένει ίδιο (σημειώνεται ότι είχε μειωθεί κατά την έναρξη της πανδημίας), ενώ όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια, αποτελούν έσοδα του ΟΑΣΑ. Η προσωρινή εκχώρηση συγκοινωνιακού έργου, για 2 χρόνια, εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19.

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, με την εξοικονόμηση πόρων (οχήματα και οδηγοί) θα βελτιωθούν σημαντικά τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των λεωφορειακών γραμμών στον αστικό ιστό της Αθήνας, οι οποίες εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό επιβατών και περιλαμβάνουν πολλαπλές μετεπιβιβάσεις (γραμμές κορμού, κεντρικές, διακεντρικές γραμμές και τροφοδοτικές γραμμές).

Μέσα στο επόμενο τρίμηνο αναμένεται να έχουν φτάσει στην Αθήνα και άλλα 300 λεωφορεία (ηλικίας έως 10 ετών) τα οποία θα προμηθευτεί ο ΟΑΣΑ με τη μέθοδο leasing και στη συνέχεια έχει προγραμματιστεί η προκήρυξη διαγωνισμού για την αγορά νέων λεωφορείων. Πρόκειται για ηλεκτροκίνητα, CNG (με φυσικό αέριο) και υβριδικά λεωφορεία, με φιλικό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Μάλιστα, δοκιμαστικά κυκλοφορούν μοντέλα ηλεκτροκίνητων στο κέντρο της πόλης.