Μητροπολίτης θετικός στον κορονοιό - Ήταν στη δοξολογία στον Άγιο Δημήτριο

«Συναγερμός» έχει σημάνει στους αρχιερατικούς κύκλους μετά την αποκάλυψη ότι ένας από τους Μητροπολίτες που συμμετείχαν στη θεία λειτουργία και στη συνέχεια στη δοξολογία που τελέσθηκε στον Άγιο Δημήτριο, παρουσία και της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, βρέθηκε θετικός στον κορoνοϊό.

Ο λόγος για τον Σεβασμιώτατο μητροπολίτη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αδραμερίου Θεόκλητο ο οποίος, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως, παρουσίασε, στις 30 Οκτωβρίου, συμπτώματα και στο τεστ COVID-19 στο οποίο υποβλήθηκε, διαγνώσθηκε θετικός.

Όπως ήταν φυσικό, η είδηση θορύβησε τους εκπροσώπους της εκκλησίας καθώς, ανήμερα της γιορτής του πολιούχου της Θεσσαλονίκης Αγίου Δημητρίου, στην πανηγυρική θεία λειτουργία μετείχαν -εκτός από τον κ. Θεόκλητο- αρκετοί ιεράρχες, ανάμεσά τους ο μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης Ιωάννης, Γρεβενών Δαυίδ, Τρίκκης και Σταγών Χρυσόστομος και Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου Στέφανος. Οι περισσότεροι μάλιστα εξ αυτών χωρίς να φορούν προστατευτικές μάσκες.

Την ίδια ώρα έξω από τον Ιερό Ναό είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες Θεσσαλονικείς οι οποίοι περίμεναν, σε αρκετές περιπτώσεις χωρίς να τηρούν καν τις απαραίτητες αποστάσεις, για να προσκυνήσουν την εικόνα του Αγίου Δημητρίου ή να κοινωνήσουν.

