Αθλητικά

Άρης: “καρδιοχτύπησε” αλλά πήρε την νίκη

Οι Θεσσαλονικείς έχουν κάνει το καλύτερο ξεκίνημα της ιστορίας τους και φιγουράρουν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Αν και σπατάλησε αρκετές ευκαιρίες, ο Άρης κατάφερε εν τέλει να πάρει τη νίκη με 1-0 επί του Αστέρα Τρίπολης στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε παιχνίδι για την 7η αγωνιστική της Super League. Οι Θεσσαλονικείς παρέμειναν μόνοι τους στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα – έστω και με παιχνίδι παραπάνω – χάρη στο αυτογκόλ του Τριαντάφυλλου Πασαλίδη στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου.

Εν τη απουσία του τιμωρημένου Λίντσεϊ Ρόουζ, του τραυματία – με ενοχλήσεις στη μέση – Λούκας Σάσα και των «χτυπημένων» από κορονοϊό παικτών, ο Άκης Μάντζιος επιστράτευσε τον Μάριο Σιαμπάνη κάτω από τα δοκάρια, έδωσε την ευκαιρία στον Γιοάν Μπεναλουάν να κάνει ντεμπούτο στο πλάι του Γιώργου Δεληζήση στα στόπερ, προτίμησε τον Εμάνουελ Σάκιτς σε ρόλο αριστερού μπακ και επέλεξε τριάδα τους Ματέο Γκαρσία, Μπρούνο Γκάμα και Ντάνιελ Μαντσίνι πίσω από τον Δημήτρη Μάνο. Από την άλλη, ο Μίλαν Ράσταβατς δεν επεφύλασσε ιδιαίτερες εκπλήξεις, με τον Ντάνι Σουάρεθ να ξεκινά αντί του Μπόρχα Φερνάντεζ και τον Ρίτζις Κρέσπι αντί του Σίτο, σε σχέση με την ενδεκάδα που επικράτησε 1-0 του ΟΦΗ την περασμένη αγωνιστική.

Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 15’ για τους γηπεδούχους. Από ενέργεια του Ματέο, ο Μάνος άργησε να σουτάρει, η μπάλα έφτασε στον Μαντσίνι ο οποίος νικήθηκε από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Τον Παπαδόπουλο… μιμήθηκε ο Σιαμπάνης δέκα λεπτά αργότερα, με τον τερματοφύλακα του Άρη – στο ντεμπούτο του – να αποκρούει εντυπωσιακά την κεφαλιά του Τριαντάφυλλου Πασαλίδη. Σε ετοιμότητα ήταν ο Παπαδόπουλος και στο 35’, στο σουτ του Μάνου, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται δίχως κάτι περισσότερο.

Οι Θεσσαλονικείς μπήκαν πιο φουριόζοι στην επανάληψη. Κι αν ο Γκάμα αστόχησε στο 53’, ο… Πασαλίδης αποδείχθηκε πιο εύστοχος δυο λεπτά αργότερα. Από γύρισμα του Πορτογάλου εξτρέμ, ο Έλληνας αμυντικός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-0 στο 55’! Θα μπορούσε, μάλιστα, ο Άρης να πετύχει και δεύτερο γκολ δευτερόλεπτα αργότερα, όμως η τελική επιλογή του Μαντσίνι δεν ήταν η ενδεδειγμένη. Ο νεοεισελθών Σαντέ Σίλβα λίγο έλειψε να χριστεί σκόρερ στην πρώτη του εμφάνιση με τα «κίτρινα», ωστόσο στο τετ α τετ με τον Παπαδόπουλο στο 67’ σημάδεψε την εξωτερική πλευρά των διχτύων. Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο τερματοφύλακας του Αστέρα νίκησε σε δύο περιπτώσεις τον Μάνο (84’, 89’), αλλά και ο Σιαμπάνης είπε «όχι» στο 90’ στην κεφαλιά του Χερόνιμο Μπαράλες!

Το 1-0 παρέμεινε μέχρι τέλους, με τον Άρη να διευρύνει το καλύτερο ξεκίνημα στην ιστορία του – μετρώντας πέντε νίκες, οι τέσσερις εκ των οποίων με σκορ 1-0, και μια ισοπαλία – και να περιμένει την επόμενη εβδομάδα την ΑΕΚ στο Χαριλάου. Πισωγύρισμα για τους Αρκάδες που σταμάτησαν το νικηφόρο σερί τους στα δύο παιχνίδια.

Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας), Βοηθοί: Αντώνης Σινιοράκης (Χανίων), Γιώργος Χριστάκογλου (Χαλκιδικής), Τέταρτος: Γιώργος Βρέσκας (Πιερίας).

VAR: Κωνσταντίνος Κοτσάνης (Δράμας), AVAR: Χρήστος Μπαλτάς (Αχαΐας).

Κίτρινες: Γκαρσία, Μαντσίνι, Μάνος, Σιαμπάνης – Τίλικα, Τασουλής, Μουνάφο.

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Σιαμπάνης, Σούντγκρεν, Σάκιτς, Μπεναλουάν, Δεληζήσης, Τζέγκο, Ματίγια (86’ Λόπεθ), Μαντσίνι (61’ Σίλβα), Μάνος, Γκαρσία, Γκάμα (77’ Κάτσε).

Στον πάγκο: Έμαν, Ντάτκοβιτς, Γκάνεα, Μαρμαρίδης, Σενγκιέργκης, Μπακούτσης.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Τασουλής, Σουάρεθ, Πασαλίδης (90’ Φερνάντεθ), Μουνάφο, Βαλιέντε (72’ Ιγκλέσιας), Ριέρα (61’ Γκόμεζ), Τίλικα (72’ Σίτο), Μπαράλες, Κρέσπι (61’ Ορόσκο).

Στον πάγκο: Τσίφτσης, Μπελόκ, Γκαρσία, Κάστανο.