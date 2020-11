Κόσμος

Λιόν: ελεύθερος ο ύποπτος για την απόπειρα δολοφονίας Έλληνα ιερέα

Ο ύποπτος συνελήφθη λίγο μετά τα πυρά που δέχτηκε ο ιερέας. Ποια η κατάσταση του Νικόλα Κακαβελάκη.

Ο άνδρας που είχε συλληφθεί χθες ως ύποπτος για την επίθεση εναντίον του Ελληνορθόδοξου ιερέα Νικόλα Κακαβελάκη στη Λιόν, αφέθηκε ελεύθερος σήμερα το απόγευμα, ανακοίνωσε η εισαγγελία.

"Κανένα στοιχείο" δεν συνηγορεί υπέρ της εμπλοκής του ανθρώπου αυτού στην υπόθεση, εξήγησε η εισαγγελία, προσθέτοντας ότι η κατάσταση της υγείας του δεν δικαιολογεί την παράταση της κράτησής του. Ο γιατρός που τον εξέτασε έκρινε ότι θα πρέπει να μεταφερθεί σε ψυχιατρική κλινική.

Ο ύποπτος, ένας άστεγος άνδρας, συνελήφθη λίγο μετά τα πυρά που δέχτηκε ο ιερέας, σε άλλη συνοικία της Λιόν. Επάνω του ωστόσο δεν βρέθηκε κανένα όπλο. Ο ιερέας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.