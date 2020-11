Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Σε “καραντίνα” ο Γενικός Διευθυντής του Π.Ο.Υ.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Τι ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω των social media.

Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, έκανε γνωστό την Κυριακή ότι ενημερώθηκε πως ήρθε σε επαφή με πρόσωπο το οποίο έχει διαγνωστεί πως μολύνθηκε από τον SARS-CoV-2, διαβεβαίωσε πάντως πως αισθάνεται καλά και δεν παρουσιάζει συμπτώματα της νόσου COVID-19 που προκαλεί ο κορονοϊός.

«Ταυτοποιήθηκα ως επαφή» επιβεβαιωμένου κρούσματος, «είμαι καλά», «χωρίς συμπτώματα», όμως «θα τεθώ σε αυτοαπομόνωση τις επόμενες ημέρες, όπως ορίζουν τα πρωτόκολλα του ΠΟΥ» και «θα εργάζομαι από το σπίτι», διευκρίνισε ο Δρ. Τέντρος με ανάρτησή του στο Twitter.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό να συμμορφωνόμαστε προς όλες τις υγειονομικές συστάσεις. Έτσι θα σπάσουμε τις αλυσίδες μετάδοσης, θα καταστείλουμε τον ιό και θα προστατεύσουμε τα συστήματα υγείας», πρόσθεσε ο Αιθίοπας αξιωματούχος.

Ο Τέντρος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των πρωτοβουλιών της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τη δημόσια υγεία στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον της παγκόσμιας πανδημίας, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 1,2 εκατ. ανθρώπους επί συνόλου 46 εκατ. που έχουν μολυνθεί αφότου ο νέος κορονοϊός έκανε την εμφάνισή του στην Κίνα στα τέλη του 2019.

Στις αρχές του Οκτωβρίου, υπερασπίστηκε σθεναρά το έργο που φέρνει σε πέρας ο οργανισμός που διευθύνει, αποκρούοντας τις κατηγορίες - ειδικά από πλευράς του Ρεπουμπλικάνου Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ - ότι επέδειξε ανικανότητα στην αντιμετώπιση της πανδημίας.