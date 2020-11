Κόσμος

Κορονοϊός: Μερικό lockdown στην Γερμανία

Έκτακτα μέτρα στην Γερμανία για να αναχαιτιστεί η εξάπλωση της πανδημίας. Τι κλείνει, τι μένει ανοιχτό.

Σε «μερικό lockdown» βρίσκεται από σήμερα όλη η Γερμανία, στο πλαίσιο της προσπάθειας να τεθεί υπό έλεγχο η νέα έξαρση της πανδημίας του κορονοϊού και να αποτραπεί η επαπειλούμενη υπερφόρτωση του συστήματος υγείας. «Αλλαγή της ζωής προς το καλύτερο» προβλέπει για το καλοκαίρι, όχι όμως νωρίτερα, ο διακεκριμένος γερμανός λοιμωξιολόγος Κρίστιαν Ντρόστεν.

Από σήμερα και για τον υπόλοιπο μήνα κλείνουν εστιατόρια, καφέ, μπαρ και κλαμπ, μουσεία, θέατρα, κινηματογράφοι και συναυλιακοί χώροι, γυμναστήρια, κολυμβητήρια και κέντρα αισθητικής, καζίνο, κέντρα στοιχήματος και οίκοι ανοχής, ενώ θα συνεχίσουν να λειτουργούν τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί, οι επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εμπορίου και οι βιομηχανίες.

Σε δημόσιους χώρους επιτρέπεται η συνάντηση το πολύ δέκα προσώπων, από έως και δύο νοικοκυριά, ενώ η πολιτεία απευθύνει σύσταση να αποφεύγονται τα «μη αναγκαία» ταξίδια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Αντίστοιχα, απαγορεύονται οι διανυκτερεύσεις τουριστών από το εξωτερικό, εκτός από έκτακτες περιπτώσεις.

Τα σύνορα της Γερμανίας θα παραμείνουν ωστόσο ανοιχτά, διαβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας, επισημαίνοντας ότι οι γερμανικές υπηρεσίες έχουν αποκτήσει σημαντική εμπειρία από τον έλεγχο των συνόρων ο οποίος επεβλήθη κατά την πρώτη φάση της πανδημίας.

Μιλώντας στην κυριακάτικη έκδοση της Tagesspiegel, ο κ. Μάας διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν αυτή τη φορά ουρές χιλιομέτρων στα σύνορα, ωστόσο έκανε λόγο για «τεταμένη κατάσταση», έστω κι αν είναι καλύτερη από ό,τι σε άλλες χώρες, ενώ χαρακτήρισε «απαραίτητα» τα μέτρα που αποφάσισε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση με τις κυβερνήσεις των κρατιδίων. «Θα βιώσουμε σκληρό χειμώνα», εκτίμησε.

Ιδιαίτερα ανήσυχος ειδικά για τον κίνδυνο υπερβολικής επιβάρυνσης του υγειονομικού συστήματος εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός του Ζάαρλαντ Τομπίας Χανς, ο οποίος δήλωσε στην Bild ότι η κατάσταση είναι «σοκαριστική και ανησυχητική» και ότι πολλά από τα 1.900 νοσοκομεία της Γερμανίας μπορεί σύντομα να κινδυνεύσουν να υποστούν κορεσμό. Διευκρίνισε ωστόσο ότι το πρόβλημα δεν αφορά τόσο τον αριθμό των κλινών των μονάδων εντατικής θεραπείας, όσο το προσωπικό: πολλοί νοσηλευτές βρίσκονται σε καραντίνα.

Από τη δική του πλευρά, ο επικεφαλής της Γερμανικής Ένωσης Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσας Ιατρικής Ούβε Γιάνσενς δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή μόνο το 14% των κλινών ΜΕΘ στο Βερολίνο είναι ελεύθερο, ενώ ανάλογη είναι η κατάσταση στη Βρέμη. «Τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά τώρα από ό,τι τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο», τόνισε ο κ. Γιάνσενς.

Χθες μολαταύτα για μια ακόμη φορά πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις αρνητών της πανδημίας σε πολλές πόλεις της Γερμανίας. Στην Δρέσδη οπαδοί των θεωριών συνωμοσίας διαδήλωσαν κατά των μέτρων της κυβέρνησης, πάλι μαζί με νεοναζί. Πολλοί εκ των διαδηλωτών δεν φορούσαν προστατευτική μάσκα, ενώ ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βάρος τριών προσώπων που χαιρέτισαν ναζιστικά. Παρόμοιες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Καρλσρούη, το Ντάρμστατ και το Μπραουνσβάιγκ.

Από πλευράς των επιστημόνων, ο επικεφαλής του Τμήματος Λοιμωξιολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Charite, ο Κρίστιαν Ντρόστεν, έσπευσε να προειδοποιήσει ότι δεν θα πρέπει να καλλιεργούνται προσδοκίες για γρήγορα αποτελέσματα από το νέο lockdown, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι θεωρεί σωστά τα μέτρα, καθώς και την απόφαση για διατήρηση των σχολείων ανοιχτών.

«Το σίγουρο είναι ότι η πανδημία δεν θα έχει τελειώσει το Πάσχα», είπε ο καθηγητής λοιμωξιολογίας στη Neue Osnabrucker Zeitung, εκτιμώντας παράλληλα ότι «αργότερα, το καλοκαίρι, η ζωή μας μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο – εάν θέσουμε τώρα υπό έλεγχο την αύξηση των κρουσμάτων».

Ο κ. Ντρόστεν εξηγεί ακόμη ότι τα «γρήγορα» τεστ μπορούν να βοηθήσουν πολύ στη μάχη κατά του κορονοϊού, με συχνές εξετάσεις ευπαθών ανθρώπων που κινδυνεύουν περισσότερο κι επισημαίνει ότι «το καλύτερο είναι να θεωρούμε όλοι ότι έχουμε μολυνθεί και να προσπαθούμε να μην θέσουμε σε κίνδυνο τους συνανθρώπους μας, και ταυτόχρονα να θεωρούμε ότι όλοι οι άλλοι είναι μολυσμένοι και πρέπει να προστατεύσουμε τον εαυτό μας».