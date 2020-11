Πολιτική

“Λεονταρισμοί” Ακάρ: Ασκούμε πολιτική κυριαρχίας στην ανατολική Μεσόγειο

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας καλεί την Ελλάδα...«να αφήσει τους εγωισμούς και να έρθει να μιλήσουμε».

Η μόνη λύση να λυθεί το ζήτημα της ανατ. Μεσογείου είναι να έρθει η Ελλάδα και να μιλήσει με την Τουρκία, αφήνοντας τους εγωισμούς και τις κακομαθημένες συμπεριφορές, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, μιλώντας στη στρατιωτική ακαδημία στην Άγκυρα.

«Υπάρχει δίκαιο της θάλασσας, υπάρχει διεθνές δίκαιο. Εάν προσπαθήσετε να περιορίσετε μια χώρα με 1870 χιλιόμετρα ακτής με τα δικά σας σύνορα και να πείτε ότι ‘όλα είναι δικά μου’, τότε θα υπάρξει πρόβλημα», δήλωσε ο Χουλουσί Ακάρ, επαναλαμβάνοντας ότι θα συνεχίσουν να προστατεύουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντά τους στη θάλασσα, όπως επίσης και των Τουρκοκυπρίων.

Η Γαλλία να κοιτάξει πρώτα το μπόι της

Ο Τούρκος υπ. Άμυνας τόνισε επίσης ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν κανένα τετελεσμένο κι ότι καμία απόφαση δεν πρόκειται να ισχύσει χωρίς την Τουρκία, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τη Γαλλία.

«Ορισμένες χώρες, χωρίς να βλέπουν την ισχύ και το μπόι τους, προσπαθούν να παίξουν ρόλους στην ανατολική Μεσόγειο. Αυτοί οι δρόμοι που είναι αδιέξοδοι. Έρχονται από χιλιάδες μίλια μακριά, αλλά σε κανέναν εδώ δεν μπορούν να θέσουν κανόνες. Δεν εγκαταλείπουμε ούτε παραχωρούμε τα δικαιώματά μας και το δίκιο μας. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν την αποφασιστικότητά μας σε αυτό το θέμα. Αναμένουμε ιδιαίτερα από τους τρίτους να είναι αντικειμενικοί, αμερόληπτοι και χωρίς προκαταλήψεις».

Μόνη λύση ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας

Ο Χουλουσί Ακάρ δήλωσε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία παραχώρηση στο θέμα της ανατ. Μεσογείου κι ότι μόνο ένα πράγμα μπορεί να γίνει:

«Να έρθει η Ελλάδα να μιλήσουμε, να συναντηθούμε. Μέσω διαλόγου, μέσω διαπραγματεύσεων, θα προκύψουν λύσεις με λογικούς και έξυπνους τρόπους δράσης και θα γίνουν αποδεκτές. Εκτός από αυτό, με εγωισμούς, κακομαθημένες συμπεριφορές και λέγοντας πως ‘ό,τι λέω εγώ θα γίνεται πάντα’… όχι αυτό δεν μπορείτε να επιβάλλετε να γίνει αποδεκτό».

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας ζήτησε μάλιστα από τους φοιτητές της στρατιωτικής ακαδημίας να εντρυφήσουν ακόμη περισσότερο στο θέμα των Navtex, μία νέα πολιτική κυριαρχίας που ασκείται πλέον στην ανατ. Μεσόγειο.

Αναφερόμενος και στο Κυπριακό, ο Χουλουσί Ακάρ υπενθύμισε ότι εγγυητές της Κύπρου είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα και η Τουρκία, ενώ έκανε λόγο για ύπαρξη δύο « κυρίαρχων κοινωνιών και κοινοτήτων».