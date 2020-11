Κόσμος

Βιέννη: επίθεση με πυροβολισμούς σε συναγωγή

Συναγερμός στο κέντρο της αυστριακής πρωτεύουσας. Τι λένε τα πρώτα στοιχεία. Πληροφορίες για επτά νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Εικόνες σοκ...

Συναγερμός σήμανε στη Βιέννη μετά από ενημέρωση της αστυνομίας για πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης.

Η αυστριακή εφημερίδα Kronen Zeitung κάνει λόγο για μια επίθεση σε συναγωγή και για πυροβολισμούς στο κέντρο της Βιέννης.

Η αστυνομία επιβεβαιώνει μεγάλη ανάπτυξη δυνάμεων της και τονίζει σε μήνυμά της στο Twitter: "Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο πρώτο δημοτικό διαμέρισμα της πόλης. Υπάρχουν τραυματίες. Μείνετε μακριά από όλους τους δημόσιους χώρους ή τις δημόσιες συγκοινωνίες και μην μοιράζεστε βίντεο ή φωτογραφίες!".

Ωστόσο, τοπικά Μέσα Ενημέρωσης κάνουν λόγο για τουλάχιστον επτά νεκρούς και πολλούς τραυματίες! Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ένας "τρομοκράτης" που φορούσε ζώνη με εκρητικά ανατινάχθηκε. "Μονάδες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας προχωρούν σε προσαγωγές υπόπτων" αναφέρουν ακόμα.

"Μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην πρωτεύουσα της Αυστρίας εν μέσω αναφορών για επίθεση σε συναγωγή και πυροβολισμούς" γράφουν τοπικά sites. Η ισραηλινή θρησκευτική κοινότητας στην Αυστρία κάλεσε όλους τους Εβραίους πολίτες να μην εγκαταλείψουν τα διαμερίσματα ή τα σπίτια τους, σύμφωνα με την Kronen Zeitung.

Οι εικόνες που αναρτούν στο διαδίκτυο αυτόπτες μάρτυρες, κόβουν την ανάσα:

HAPPENING NOW - Terror alert in Vienna: Attack on a synagogue. Shots fired. Massive police operation underway. This is a developing story.pic.twitter.com/bUirWB0K7E — Disclose.tv ?? (@disclosetv) November 2, 2020

BREAKING - Massive anti-terror operation in #Vienna underway after an attack on multiple locations including a Jewish synagogue. Suspects reportedly still at large.pic.twitter.com/M5121JXCz3 — Disclose.tv ?? (@disclosetv) November 2, 2020

Another video of the #Vienna shooting in Austria as the perpetrator is still on the run. Austrian Interior Ministry requests people to stay indoors and avoid the area as a major police operation is underway after terrorist attack on a Jewish Synagogue. pic.twitter.com/W4nZwZHKTs — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 2, 2020