Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: νέο ωράριο στα φαρμακεία

Ποιες ώρες θα λειτουργούν τα φαρμακεία στη Θεσσαλονίκη. Το διάστημα, κατά το οποίο, θα ισχύει το νέο ωράριο.

Με νέο ωράριο θα λειτουργούν από την Τετάρτη τα φαρμακεία του νομού Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα θα είναι ανοιχτά καθημερινά από τις 8:00 το πρωί έως τις 4:00 το απόγευμα, ενώ από τις τέσσερις και μετά θα λειτουργεί αυξημένος αριθμός εφημερευόντων και έπειτα τα διανυκτερεύοντα.

Το ωράριο αυτό θα ισχύσει όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η απαγόρευση κυκλοφορίας στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης που έχει επιβληθεί από την Πολιτεία στο πλαίσιο της αυστηροποίησης των μέτρων έναντι του κορονοϊού.

Όπως τονίζει ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Διονύσιος Ευγενίδης, η απόφαση τροποποίησης του ωραρίου, η οποία επικυρώθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ελήφθη ομόφωνα από το Δ.Σ. του Συλλόγου. Με το συνεχές ωράριο περιορίζονται οι μετακινήσεις τόσο των πολιτών όσο και των φαρμακοποιών, που είναι το ζητούμενο του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας.

"Αυτές τις κρίσιμες ώρες οι φαρμακοποιοί παραμένουμε στις επάλξεις, στην πρώτη γραμμή της αντίστασης απέναντι στον κορονοϊό. Ο ΦΣΘ παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια, εφόσον χρειαστεί, πάντα με στόχο την αδιάλειπτη παροχή της φαρμακευτικής αγωγής των συμπολιτών μας" αναφέρει ανακοίνωση του ΦΣΘ.