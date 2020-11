Πολιτική

Κορονοϊός - Μητσοτάκης για εστίαση: δεν στοχοποιούμε ποτέ κανέναν κλάδο

Έχουμε ένα δύσκολο διάστημα μπροστά μας, τόνισε ο πρωθυπουργός κλείνοντας τη συνεδρίαση της Κ.Ο της ΝΔ. Διαχειρίσιμη χαρακτήρισε την πίεση στο ΕΣΥ.

Στη διάρκεια της συζήτησης, την οποία συντόνισε ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, Σταύρος Καλαφάτης, έλαβαν το λόγο 30 βουλευτές.





Ακολουθεί το κείμενο με τα βασικά σημεία της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού:



«Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι για τα λεγόμενά σας τα οποία τα βρήκα εξαιρετικά χρήσιμα, κατατοπιστικά και ως προς τις γενικές πολιτικές σας παρατηρήσεις αλλά και ως προς τα ειδικά θέματα τα οποία θέσατε και αφορούν τις εκλογικές σας Περιφέρειες.



Κατέγραψα και εγώ και οι συνεργάτες μου τους προβληματισμούς σας και αναλόγως θα κινηθούμε ως προς την αντιμετώπιση των τοπικών εκκρεμοτήτων. Εξάλλου ξέρετε ότι η Γραμματεία της Κυβέρνησης έχει ζητήσει απ’ όλους τους συναδέλφους μια ιεράρχηση των τοπικών προβλημάτων ή των σημαντικών αναπτυξιακών έργων τα οποία εσείς προκρίνετε ότι πρέπει να τεθούν σε προτεραιότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτά να παρακολουθούνται με συστηματικότητα, έτσι ώστε να υπάρχει και μια τοπική εξειδίκευση της πολιτικής μας. Πέραν των γενικών πολιτικών παρεμβάσεων που αφορούν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο ολόκληρη τη χώρα.



Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι έχουμε μια υποχρέωση -ειπώθηκε από αρκετούς από εσάς- σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα να είμαστε ενωμένοι. Αυτή τη μάχη τη δίνουμε όλοι μαζί στην πρώτη γραμμή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία -όπως είπα και στην εισαγωγή μου- ότι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ταυτόχρονα πρωτόγνωρες καταστάσεις. Όμως, το μέτρο σύγκρισης και επιτυχίας της πολιτικής μας δεν μπορεί να είναι τα έργα και οι ημέρες της προηγούμενης Κυβέρνησης. Δεν αναμετριόμαστε με την αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ σε μια σειρά από κυβερνητικά πεδία. Αναμετριόμαστε με τις προσδοκίες των πολιτών και την εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλλουν.



Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε και δεν πρέπει να μπαίνουμε εύκολα -αν θέλετε- σε αυτόν τον πειρασμό να αγνοούμε το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουμε πετύχει όλοι μαζί πολύ σημαντικά πράγματα. Διότι, αρκεί να θυμηθεί κανείς τον απολογισμό του Κυβερνητικού έργου -όπως έγινε επ’ ευκαιρία της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά του Χρήστου Σταϊκούρα- αρκεί να ακούσουμε λίγο όλα αυτά τα οποία έχουμε κάνει αυτούς τους 15 μήνες για να θυμηθούμε ότι πολλές φορές θεωρούμε κάποια από αυτά δεδομένα. Δεν ήταν καθόλου δεδομένα. Έγιναν με πολύ κόπο, με πολλή δουλειά και τίποτα από αυτό το οποίο έχουμε πετύχει δεν είναι αυτονόητο.



Άκουσα από αρκετούς συναδέλφους κάποιες ενστάσεις, κάποια παράπονα σε σχέση με την επικοινωνία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με τα Υπουργεία. Θέλω να σας πω ότι όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου, βουλευτή, να συμμετέχω σε Κοινοβουλευτικές Ομάδες -το λέω, κυρίως, για τους νεότερους βουλευτές- πάντα αυτή η συζήτηση διαρκώς ανακυκλώνεται. Γι’ αυτό μπορώ να πω δύο πράγματα: Το πρώτο είναι ότι η Κυβέρνηση, αυτή, έχει επιδείξει πολύ μεγαλύτερη συνέπεια ως προς τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο. Απαντώντας σε ερωτήσεις και της Αντιπολίτευσης και της Συμπολίτευσης. Και βέβαια στις περιπτώσεις εκείνες που οι Υπουργοί δεν είναι πολύ συνεπείς έχουν γίνει και οι σχετικές συστάσεις.



Το δεύτερο που μπορώ να πω -και αυτό είναι κάτι το οποίο το λέω και το επαναλαμβάνω συνέχεια στο Υπουργικό Συμβούλιο- είναι ότι οι νέοι Υπουργοί, όλοι μας, οφείλουμε να ακούμε την επιχειρηματολογία, τα αιτήματα, τα παράπονα των βουλευτών. Είναι μέρος της δουλειάς μας αυτό. Και πρέπει να βρίσκουμε χρόνο να το κάνουμε. Αυτό δεν σημαίνει -προσέξτε- ότι όλα τα αιτήματα ικανοποιούνται. Παίρνω αφορμή από την τελευταία παρατήρηση του Χριστόδουλου. Μερικές φορές, αρκετές φορές, μπορεί οι βουλευτές να είναι φορείς αιτημάτων τα οποία δεν μπορούν να ικανοποιηθούν. Όμως, και ένα έντιμο “όχι” είναι καλύτερο από το να αισθάνεται ο βουλευτής ότι ο Υπουργός, ο Υφυπουργός, ο Γενικός Γραμματέας, δεν του δίνει τη σημασία που του αναλογεί. Αυτό είναι κάτι στο οποίο προσωπικά θα επιμείνω πολύ, αφορά το Υπουργικό Συμβούλιο και την οργάνωση της Κυβέρνησης.



Έρχομαι, τώρα, στα δύο βασικά ζητήματα τα οποία θίξατε στις παρεμβάσεις σας. Πρώτον το ζήτημα του κορονοϊού. Θέλω να ξέρετε ότι έχουμε, ακόμα, ένα δύσκολο διάστημα μπροστά μας Τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει και τα οποία τα πήραμε πάλι νωρίτερα σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες -με μικρότερο, δηλαδή, αριθμό κρουσμάτων ανά 100.000 πολίτες- θα χρειαστούν 10 με 15 ημέρες για να αποδώσουν. Θα έχουμε μια πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, την οποία θεωρώ ότι είναι διαχειρίσιμη και απολύτως αντιμετωπίσιμη. Και πιστεύω ότι, εφόσον, τα μέτρα εφαρμοστούν θα έχουν αποτέλεσμα.





Ενδεικτικά αναφέρω ότι υπάρχουν περιοχές στις οποίες πήραμε μέτρα πιο νωρίς. Παραδείγματος χάριν η περιοχή της Κοζάνης που ήταν η πρώτη η οποία μπήκε σε ζώνη αυστηρής επιδημιολογικής επιτήρησης με πολύ αυστηρά μέτρα, βλέπουμε τα κρούσματα εκεί να μειώνονται. Το ίδιο έχει γίνει και στην Καστοριά. Άρα, ξέρουμε ότι τα μέτρα δουλεύουν, θα δουλέψουν και τώρα και ελπίζω ότι μετά από έναν μήνα θα μπορούμε να επανέλθουμε σε έναν πιο κανονικό Δεκέμβριο -τονίζω το πιο κανονικό Δεκέμβριο- όχι κανονικό, πιο κανονικό Δεκέμβριο.



Αλλά είναι βέβαιον ότι η επιστροφή στην κανονικότητα θα αργήσει ακόμα. Και τα μέτρα να χαλαρώσουν πάλι αυτό το οποίο αποκλείεται να χαλαρώσει είναι οι βασικοί κανόνες ατομικής προστασίας και οι βασικοί κανόνες υγιεινής, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται μέχρι, τουλάχιστον, να έχει βρεθεί το εμβόλιο και να έχει εμβολιαστεί ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού.



Με πολύ μεγάλη ταχύτητα έχουν προσληφθεί χιλιάδες γιατροί και νοσηλευτές, σε πρώτη φάση με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, για να αντιμετωπίσουμε τα κατεπείγοντα προβλήματα της πανδημίας. Και βέβαια, ναι, είναι σωστό να επισημαίνεται ότι η εμπιστοσύνη μας προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν ακυρώνει τη διάγνωση την οποία κάνουμε, ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας χρειάζεται και αυτό σημαντικές παρεμβάσεις για να γίνει ακόμα πιο αποτελεσματικό και να υπηρετεί την αποστολή του προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών. Αλλά, προφανώς, είναι πολύ δύσκολο αυτές οι μεγάλες θεσμικές τομές να γίνουν την ώρα που διαχειριζόμαστε μια οξεία κρίση, όχι απλά μια οξεία κρίση, τη μεγαλύτερη κρίση δημόσιας υγείας τα τελευταία 100 χρόνια.



Ως προς την οικονομία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον καθένα από εσάς να έχει πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιεί πολύ τακτικά το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης σε σχέση με τα χρηματοδοτικά εργαλεία ανά εκλογική περιφέρεια. Πρέπει να ξέρετε ο καθένας ξεχωριστά, στην εκλογική του περιφέρεια, πόσα χρήματα έχουν πέσει στην αγορά. Έχετε στη διάθεσή σας τα σχετικά στοιχεία, επικαιροποιούνται συνέχεια. Ειδικά το εργαλείο της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι πάρα πολύ σημαντικό για να στηρίξει τη ρευστότητα των μικρών, των πολύ μικρών, επιχειρήσεων αυτών των επιχειρηματιών οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό.



Άκουσα με ενδιαφέρον και προβληματισμό τις επισημάνσεις πολλών συναδέλφων ειδικά για τον κλάδο της εστίασης. Και θα πρέπει να ξέρετε ότι όταν παίρνουμε μέτρα δημόσιας πολιτικής δεν στοχοποιούμε ποτέ κανέναν κλάδο. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής σε αυτό. Ο λόγος για τον οποίο αναγκαστήκαμε να κάνουμε παρεμβάσεις στην εστίαση, στην διασκέδαση, στον πολιτισμό, έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτό μας συμβούλευσαν οι ειδικοί να κάνουμε. Ειδικά η εστίαση έχει την ιδιαιτερότητα ότι όσο τρως και όσο πίνεις τον καφέ σου δεν μπορείς να φοράς τη μάσκα. Άρα, αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να αγνοήσουμε.



Γνωρίζουν, όμως, και οι επιχειρηματίες της εστίασης αλλά και εργαζόμενοι ότι όπως σταθήκαμε κοντά τους τις δύσκολες εποχές της άνοιξης, το ίδιο θα κάνουμε και τώρα με χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουν παρουσιαστεί αναλυτικά από τα συναρμόδια Υπουργεία, έτσι ώστε να στηρίξουμε και τους επιχειρηματίες, να στηρίξουμε και φυσικά τους εργαζόμενους οι οποίοι θα μπουν σε αναστολή -ελπίζουμε, το τονίζω, ελπίζουμε- εφόσον όλα πάνε καλά για έναν μήνα για να μπορέσουμε σιγά-σιγά να επανέλθουμε σε κάποια κανονικότητα τον Δεκέμβριο. Ώστε οι γιορτές των Χριστουγέννων να μην είναι γιορτές πολύ μειωμένης οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.



Και, βέβαια, πολλές από τις επενδύσεις που έχουν κάνει οι επιχειρηματίες της εστίασης, είναι επενδύσεις οι οποίες ήρθαν για να μείνουν. Διότι και να ξανανοίξει -όταν ξανανοίξει η εστίαση- πάλι θα χρειαστούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας ή μπορεί να χρειαστούν οι θερμάστρες οι οποίες μπορεί να έχουν προμηθευτεί για να μπορούν να είναι σε εξωτερικό χώρο τους μήνες, τουλάχιστον, που ο καιρός θα το επιτρέπει.



Κλείνω, λέγοντάς σας και πάλι ότι θα κανονικοποιήσουμε αυτές, αγαπητέ μου Γενικέ, αυτές τις συναντήσεις, νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε εύκολα μια το μήνα, με σκοπό να μιλάνε περί τους 30 βουλευτές. Νομίζω ότι χρονικά αυτό είναι, περίπου, το όριο που μπορούμε να διαχειριστούμε σε μια τηλεδιάσκεψη με 158 συμμετέχοντες. Οπότε προσβλέπω να έχουμε ακόμα μια Κοινοβουλευτική Ομάδα πριν τα Χριστούγεννα.



Και βέβαια θέλω να επισημάνω και πάλι ότι θα έχουμε ένα πολύ πλούσιο Κοινοβουλευτικό έργο από τώρα μέχρι την ψήφιση του προϋπολογισμού. Θα κλείσουμε ως είθισται την περίοδο προ των Χριστουγέννων με την ψήφιση του προϋπολογισμού αλλά μέχρι τότε υπάρχουν μια σειρά με πολύ σημαντικά Νομοσχέδια τα οποία θα έρθουν προς ψήφιση στη Βουλή.



Προσβλέπω στην στήριξή σας, όχι μόνο στη Βουλή -γιατί εκεί τη διαπιστώνω καθημερινά- και όπως σας είπα είμαι πολύ ικανοποιημένος από τη λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδος. Αλλά και την στήριξή σας στην ενημέρωση της κοινωνίας και στην διαχείριση -θα το ξαναπώ- στην ψυχολογική διαχείριση μιας κατάστασης η οποία αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολη, όμως επειδή η κοινωνία μας εμπιστεύεται, εμπιστεύεται την Κυβέρνησή μας, υπάρχει μια ρεαλιστική ελπίδα η οποία είναι εύλογη και την οποία πρέπει να καλλιεργούμε, ότι παρά τις δυσκολίες σχετικά σύντομα θα τελειώσουμε με αυτή την περιπέτεια και μετά μας περιμένουν καλύτερες ημέρες».