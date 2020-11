Πολιτισμός

Άνοιξε το τζαμί στον Βοτανικό – Έλληνας πολίτης ο πρώτος ιμάμης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κάμερα του ΑΝΤ1 κατέγραψε εικόνες από την προσευχή στο Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών, το πρώτο δημόσιο στην Ελλάδα. Τι λέει ο μαροκινής καταγωγής ιμάμης.