Κορονοϊός: Θετικός ο Αμπντελματζίντ Τεμπούν

Ο πρόεδρος της Αλγερίας βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Ο πρόεδρος της Αλγερίας Αμπντελματζίντ Τεμπούν βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, αλλά η κατάστασή του βελτιώνεται σταδιακά καθώς λαμβάνει θεραπεία σε γερμανικό νοσοκομείο, ανακοίνωσε η προεδρία.

Οι αρχές της Αλγερίας είχαν γνωστοποιήσει ότι ο πρόεδρος βρισκόταν στη Γερμανία για ιατρικές εξετάσεις. Ταξίδεψε στη χώρα αυτήν την περασμένη εβδομάδα, αφού ανακοινώθηκε ότι μέλη της κυβέρνησης είχαν προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό.

Ο 74χρονος Τεμπούν, που είναι καπνιστής, εξελέγη πρόεδρος της Αλγερίας πριν από λιγότερο από έναν χρόνο, σε μια περίοδο που η χώρα αντιμετώπιζε τη χειρότερη πολιτική κρίση εδώ και δεκαετίες. Με τη στήριξη του στρατού, προώθησε τη μεταρρύθμιση του Συντάγματος, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για να τερματιστεί το λαϊκό κίνημα που ζητούσε την απομάκρυνση ολόκληρης της πολιτικής ελίτ. Η μεταρρύθμιση εγκρίθηκε την Κυριακή, με δημοψήφισμα όμως η συμμετοχή σε αυτή ήταν πολύ χαμηλή, μόλις στο 23,7%.