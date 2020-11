Αθλητικά

Κατάταξη UEFA: Η θέση της Ελλάδας μετά την ήττα του Ολυμπιακού

Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της UEFA, μετά την ήττα του Ολυμπιακού στο Μάντσεστερ από τη Σϊτι.

Στη 17η θέση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA παρέμεινε η Ελλάδα παρά την ήττα του Ολυμπιακού στο Μάντσεστερ από τη Σϊτι. Η χώρα μας έχει 24.200 βαθμούς και «κυνηγάει» την Σερβία που έχει 24.750.

Στην 18η θέση βρίσκεται η Ελβετία με 23.725, αλλά έχει έναν εκπρόσωπο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Οι χώρες που θα βρεθούν στην 16η και 17η θέση στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, θα εκπροσωπηθούν το 2022-23 από τέσσερις ομάδες, μία στο Champions League (2ο προκριματικό), καμία στο Europa League και τρεις στο Europa Conference League (δεύτερο προκριματικό).

Αντίθετα, από την 18η έως την 28η θέση, ο πρωταθλητής παίζει στην 1η προκριματική φάση του Champions League, ενώ η 2η, η 3η και η Κυπελλούχος, συμμετέχουν στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League.

Η 15η θέση εξασφαλίζει δύο ομάδες στο Champions League (2ο και 3ο προκριματικό), μία στο Europa League (3ο προκριματικό) και δύο στο Europa Conference League (2ο προκριματικό), ενώ η 14η και 13η θέση, επιτρέπουν στον πρωταθλητή, παρουσία στον 3ο προκριματικό του Champions League με τον δευτεραθλητή στον 2ο προκριματικό (Champions League), τον Κυπελλούχο και τον 3ο και 4ο στο Europa League.

Στην 11η και 12η θέση, ο πρωταθλητής πάει στα playoffs του Champions League, o δεύτερος στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, o τρίτος ή ο Κυπελλούχος στα playoffs του Europa League και οι 4ος-5ος στο Europa Conference League

Όπως είναι γνωστό, την σεζόν 2021-22 η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από τέσσερις ομάδες, μία στο Champions League (1ο προκριματικό), καμία στο Europa League και τρεις στο Europa Conference League (δεύτερο προκριματικό).