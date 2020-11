Κόσμος

Ζοζέπ Μπορέλ: πρέπει να πολεμήσουμε την ισλαμιστική τρομοκρατία μαζί

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας τόνισε πως η ΕΕ σέβεται όλες τις θρησκείες.

Για εκστρατείες χειραγώγησης μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνει λόγο στο μπλογκ του ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας τονίζοντας πως «η ΕΕ σέβεται όλες τις θρησκείες. Προστατεύει την ελευθερία όλων να πιστεύουν και να θρησκεύονται ή να επιλέξουν να μην το κάνουν και θα συνεχίσει να το κάνει».

Πιο συγκεκριμένα, ο Ζοζέ Μπορέλ υπογραμμίζει:

«Πρόσφατα διαδόθηκαν πολλές ψευδείς πληροφορίες και ρητορική μίσους σε όλο τον κόσμο σχετικά με την κατάσταση των μουσουλμάνων στην Ευρώπη. Σε ορισμένες χώρες έχουμε δει εκστρατείες χειραγώγησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως εναντίον της Γαλλίας και των ηγετών της, ζητώντας μποϊκοτάζ γαλλικών προϊόντων. Ορισμένοι πολιτικοί ηγέτες, για παράδειγμα στην Τουρκία, το υποστήριξαν. Ορισμένες πολιτικές ομάδες ζήτησαν ή εξέφρασαν την κατανόησή τους για την άσκηση βίας και τη δολοφονία Γάλλων πολιτών, για παράδειγμα στη Μαλαισία».

«Στο παρελθόν, η Ευρώπη υπέφερε πάρα πολύ από διάφορες μορφές βίαιου εξτρεμισμού και έχουμε ζήσει μέσα από πολέμους θρησκείας για αιώνες» συμπλήρωσε ο κ. Μπορέλ προσθέτοντας ότι «εμείς, όπως οι περισσότεροι στον μουσουλμανικό κόσμο, αρνούμαστε κατηγορηματικά να συρρικνωθούμε σε μια λογική μιας 'σύγκρουσης πολιτισμών' μεταξύ Ισλάμ και 'Δύσης'. Αυτό θα μας οδηγήσει ακριβώς πίσω στη σκοτεινή εποχή, αντί να στηριχθούμε σε μαθήματα από το παρελθόν και να ξεπεράσουμε πολύ επικίνδυνους διχασμούς».

Επιπροσθέτως, ο Ύπατος Εκπρόσωπος αναφέρει ότι «πρέπει να προσδιορίσουμε ακριβώς το είδος της τρομοκρατίας που αντιμετωπίζουμε. Συνήθως την αποκαλούμε ισλαμιστική τρομοκρατία επειδή οι δράστες και οι υποστηρικτές ισχυρίζονται ότι πραγματοποιούν αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες στο όνομα του Ισλάμ. Αλλά πρέπει να αποφύγουμε να ταυτίσουμε αυτήν την τρομοκρατία με το Ισλάμ (...) Αντιθέτως, αυτή η τρομοκρατία αναφέρεται μόνο στον εξτρεμισμό λίγων ανθρώπων, αναζητώντας ψευδείς αιτιολογήσεις για την ανοησία τους σε μια από τις μεγάλες θρησκείες του κόσμου».