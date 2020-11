Πολιτική

Κομισιόν: “Βαθιά λυπηρή” η νέα τουρκική NAVTEX

Το μήνυμα του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον αντίκτυπο στην προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης στην ανατολική Μεσόγειο.

«Λυπηρή» χαρακτηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ανακοίνωση της Άγκυρας να εκδώσει νέα τουρκική NAVTEX στην Ανατολική Μεσόγειο, εν μέσω προσπαθειών για την εκκίνηση του διαλόγου, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρία Αρώνη.

Σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου της Επιτροπής, για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Πίτερ Στάνο, «η νέα ανακοίνωση για Navtex και οι συνεχιζόμενες σεισμικές έρευνες της Τουρκίας, η οποία επηρεάζει θαλάσσιες ζώνες της Ελλάδας και της Κύπρου, είναι βαθιά λυπηρή, ειδικά εν όψει των προσπαθειών που γίνονται σε όλα τα επίπεδα για να δημιουργηθεί χώρος για διάλογο.»

Η δήλωση του εκπροσώπου της Επιτροπής αναφέρει επίσης:

«Αυτό είναι ακόμη μια πορεία δράσης που, δυστυχώς, συνεχίζει να δημιουργεί περισσότερες εντάσεις και δυσπιστία στην περιοχή, αντί να συμβάλλει σε διαρκή λύση.

Ο διάλογος με καλή πίστη και η αποχή από μονομερείς δράσεις είναι κρίσιμα στοιχεία για την επίτευξη ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος στην ανατολική Μεσόγειο και την ανάπτυξη μιας συνεργασίας και αμοιβαία επωφελούς σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας. Οι διαφορές πρέπει να συζητηθούν και να ταξινομηθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.»