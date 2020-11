Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: προ των πυλών το γενικό lockdown - Νέα δήλωση Μητσοτάκη

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι επίκειται και νέο ρεκόρ κρουσμάτων. Οι επόμενες ώρες καθοριστικές για την δύσκολη απόφαση.

Όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Τετάρτης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει ανακοινώσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας και θα απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων αύριο Πέμπτη στις 12.00 στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην ενημέρωση θα συμμετέχει και ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας.

Τα διαδοχικά ρεκόρ κρουσμάτων και διασωληνώσεων και το γεγονός ότι η Αττική εμφανίζει 30% επιδημιολογική επιβάρυνση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα φαίνεται ότι δεν δίνουν το περιθώριο του χρόνου στην κυβέρνηση για να αποτιμηθουν τα τελευταία μέτρα αλλά αντιθέτως επείγει να περάσουμε στο επόμενο στάδιο περιοριστικών μέτρων.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, το lockdown είναι πιο καθαρά από ποτέ μέσα στις κυβερνητικές επιλογές. Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επόμενες ώρες θα είναι καθοριστικές γι΄αυτή την απόφαση.

Η πίεση στα νοσοκομεία πρέπει να αναχαιτιστεί πριν φτάσει το σύστημα στο παρά πέντε, εξηγούν οι λοιμωξιολόγοι και πολλοί μέσα στην κυβέρνηση θεωρούν ότι η σκληρή γραμμή ενός lockdown είναι η ιδανική επιλογή.

Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν χαρακτηριστικά, «Τις τελευταίες μέρες παρά τα μέτρα παρατηρείται εκθετική αύξηση κρουσμάτων σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό είναι ένα σήμα συναγερμού γιατί θα ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Γι' αυτό όπως και στην προηγούμενη φάση πρέπει να ληφθούν όποια μέτρα χρειάζονται για να ανακοπεί η πανδημία. Δεν μπορούμε να περιμένουμε όταν βλέπουμε το πρόβλημα να έρχεται. Η κατάσταση εκτιμάται καθημερινά. Τα μέτρα μελετώνται και θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό ύστερα από τις εισηγήσεις των ειδικών».

Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται και η απόφαση της απαγόρευσης των μετακινήσεων εκτός νομού, πριν από το επόμενο Σαββατοκύριακο.