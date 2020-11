Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Αρνητικό ρεκόρ με 2646 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Διψήφιος ο αριθμός των θανάτων μέσα σε 24 ώρες. Πόσοι είναι διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ, που εμφανίζουν μεγάλη πληρότητα. Νέες δηλώσεις του Πρωθυπουργού.

Ενώ λιγοστεύουν διαρκώς τα διαθέσιμα κρεβάτια στις ΜΕΘ ανά την Ελλάδα, λόγω των αυξημένων αναγκών νοσηλείας κρουσμάτων κορονοϊού, η έξαρση της επιδημίας οδηγεί, όπως όλα δείχνουν, σε νέο γενικό lockdown στην χώρα.

Την Πέμπτη το πρωί θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνέντευξη Τύπου από τον Πρωθυπουργό και τον Σωτήρη Τσιόδρα, ενώ σε κάθε περίπτωση θεωρείται δεδομένη η απαγόρευση μετακινήσεων απο νομό σε νομό.

Εν μέσω όλων αυτών, καταγράφηκε νέος υψηλός ημερήσιος αριθμός κρουσμάτων στην Ελλάδα, καθώς και "μαύρο" ημερήσιο ρεκόρ θανάτων, ενώ υπήρξε νέα "έκρηξη" στον αριθμο των διασωληνωμένων στις ΜΕΘ, μετά απο τα 2.166 κρούσματα που καταγράφηκαν την Τρίτη.

Όπως αναφέρεται σε γραπτή ανακοινωση που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ:

"Σήμερα ανακοινώνουμε 2646 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 42 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 46892, εκ των οποίων το 54.6% άνδρες.

4271 (9.1%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 14427 (30.8%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

179 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 ετών. 42 (23.5%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 88.8%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 305 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε 18 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 673 θανάτους συνολικά στη χώρα. 259 (38.5%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 96.4% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω".

Εδώ ο "χάρτης" με την γεωγραφική κατανομή ανά περιφερειακή ενότητα.

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ