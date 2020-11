Κόσμος

Αμερικανικές εκλογές: αμφίρροπη η μάχη Τραμπ-Μπάιντεν

Ποια είναι η κατάσταση σε 4 πολιτείες κλειδιά. Τα έως τώρα αποτελέσματα. Να σταματήσει η καταμέτρηση των ψήφων στην Τζόρτζια αξιώνουν δικηγόροι της εκστρατείας Τραμπ.

Η έκβαση των αμερικανικών προεδρικών εκλογών παρέμενε μετέωρη το βράδυ της Τετάρτης σε πολιτείες-κλειδιά, όπου η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων συνεχιζόταν και η κούρσα παρέμενε πολύ αμφίρροπη για να ανακηρυχθεί νικητής.

Κάθε πολιτεία αναδεικνύει έναν ορισμένο αριθμό εκλεκτόρων. Με αυτές που έχουν κριθεί ως αυτό το στάδιο, ο Τζο Μπάιντεν έχει συγκεντρώσει 264 εκλεκτορικές ψήφους και ο Ντόναλντ Τραμπ 214. Χρειάζονται 270 για την επικράτηση.

Οι τρεις εκλέκτορες της Αλάσκας δεν έχουν ακόμη κριθεί, πάντως κανένας Δημοκρατικός δεν έχει επικρατήσει σε αυτήν εδώ και δεκαετίες και δεν θεωρείται πως υπάρχουν και πολλές αμφιβολίες για το ποιος θα κερδίσει. Το σασπένς αντιθέτως καλά κρατεί σε τέσσερις άλλες:

Τζόρτζια

Διακυβεύονται 16 εκλέκτορες. Έχει καταμετρηθεί το 94% των ψήφων στη νοτιοανατολική πολιτεία, που παραδοσιακά ψηφίζει Ρεπουμπλικάνους. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν μπροστά το βράδυ της Τρίτης, αλλά το προβάδισμά του συρρικνώθηκε χθες και αμερικανικά ΜΜΕ αναμένουν εξαιρετικά αμφίρροπη κατάληξη.

Ως εδώ ο απερχόμενος Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος πιστώνεται το 50% των ψήφων έναντι 48,8% του Δημοκρατικού αντιπάλου του. Οι τοπικές αρχές έχουν διαβεβαιώσει πως η καταμέτρηση θα ολοκληρωθεί το βράδυ.

Νεβάδα

Διακυβεύονται 6 εκλέκτορες. Έχει καταμετρηθεί το 86% των ψήφων στη δυτική πολιτεία, μεγάλο μέρος της οποίας καλύπτεται από έρημο. Οι ψηφοφόροι σε αυτήν είχαν επιλέξει τη Χίλαρι Κλίντον το 2016. Ο Τζο Μπάιντεν προηγείται προς το παρόν, με το 49,3% των ψήφων, έναντι 48,7% του Ντόναλντ Τραμπ. Οι τοπικές αρχές έκαναν γνωστό αρχικά το πρωί χθες Τετάρτη πως δεν θα ανακοινώσουν νεότερα αποτελέσματα πριν από σήμερα Πέμπτη.

Ωστόσο αργότερα ανέφεραν πως θα τα δημοσιοποιήσουν το βράδυ της Τετάρτης λόγω του «μεγάλου ενδιαφέροντος» που συγκεντρώνουν. Τα τελικά αποτελέσματα — που ενδέχεται να ανοίξουν την πόρτα του Λευκού Οίκου στον Τζο Μπάιντεν — δεν θα είναι πάντως γνωστά πριν από την Πέμπτη το πρωί (τοπική ώρα).

Πενσιλβάνια

Διακυβεύονται 20 εκλέκτορες. Έχει καταμετρηθεί το 86% των ψήφων σε αυτή τη βιομηχανική βορειοανατολική πολιτεία της λεγόμενης Rust Belt (της «ζώνης της σκουριάς», όπως αποκαλείται η περιοχή λόγω της αποβιομηχάνισης από τη δεκαετία του 1980), όπου έκαναν εντατικά εκστρατεία και οι δύο αντίπαλοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ διέθετε ακόμη άνετο προβάδισμα το βράδυ της Τετάρτης (συγκέντρωνε το 51,4% των ψήφων, έναντι ενός 47,3% του Τζο Μπάιντεν) όμως, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, η ενσωμάτωση μεγάλου αριθμού επιστολικών ψήφων θα ανεβάσει πολύ το ποσοστό του Μπάιντεν, που κατάγεται από την Πενσιλβάνια. Οι τοπικές αρχές ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν την καταμέτρηση ως αύριο Παρασκευή.

Βόρεια Καρολίνα

Διακυβεύονται 15 εκλέκτορες. Έχει καταμετρηθεί το 95% των ψήφων στη νοτιοανατολική πολιτεία, που παραδοσιακά ψηφίζει Ρεπουμπλικάνους. Προς το παρόν έχει προβάδισμα ο Ντόναλντ Τραμπ (50,1%) επί του Τζο Μπάιντεν (48,6%), όμως οι επιστολικές ψήφοι, που μπορούσαν να κατατεθούν ως την ημέρα των εκλογών (3η Νοεμβρίου) το αργότερο γίνονται αποδεκτές και μπορούν να καταμετρηθούν εκεί μέχρι και τη 12η Νοεμβρίου.

Να σταματήσει η καταμέτρηση των ψήφων στην Τζόρτζια αξιώνουν δικηγόροι της εκστρατείας Τραμπ

Δικηγόροι της εκστρατείας για την επανεκλογή του Ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσέφυγαν στη δικαιοσύνη στην πολιτεία Τζόρτζια απαιτώντας να ανασταλεί η καταμέτρηση ψηφοδελτίων που κατατέθηκαν για τις προεδρικές εκλογές, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press. Η εκστρατεία του Τραμπ εξαπέλυσε πολυμέτωπη νομική επίθεση σε αρκετές από τις πολιτείες-πεδία μάχης μετά τις αμφίρροπες προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

