Κόσμος

Αμερικανικές εκλογές: Στα “χαρακώματα” Τραμπ-Μπάιντεν

Νοθεία καταγγέλλει ο απερχόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ ο υποψήφιος των Δημοκρατικών υποσχέθηκε “μάχη” για να καταμετρηθεί κάθε ψηφοδέλτιο.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσπάθησε να δημιουργήσει αμφιβολίες σήμερα σχετικά με τη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων, που βρίσκεται σε εξέλιξη σε πολλές πολιτείες-“κλειδιά”, κάνοντας λόγο για νοθεία, χωρίς να παρουσιάσει κάποια απόδειξη. «Χθες το βράδυ, είχα ένα καλό προβάδισμα σε πολλές πολιτείες-κλειδιά», έγραψε σε tweet. «Κατόπιν, μία προς μία, άρχισαν να εξαφανίζονται με μαγικό τρόπο με την εμφάνιση και την καταμέτρηση ψηφοδελτίων- έκπληξη».

Στην πραγματικότητα πρόκειται για την καταμέτρηση ψηφοδελτίων από τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου, που θα χρειαστούν ενδεχομένως πολλές ημέρες για να καταμετρηθούν σε ορισμένες πολιτείες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η καταμέτρηση των εν λόγω ψηφοδελτίων μείωσε το προβάδισμα του Τραμπ στο Μίσιγκαν και το Ουισκόνσιν, δύο πολιτείες-“κλειδιά” από τις οποίες εξαρτάται το αποτέλεσμα των εκλογών, ενώ η καταμέτρηση αυτών των ψηφοδελτίων απειλεί να εξαλείψει το προβάδισμά του στην Πενσιλβάνια, τις επόμενες ημέρες.

Ο Τραμπ υπογράμμισε επίσης ότι οι δημοσκόποι έσφαλαν σε αυτές τις εκλογές με «ιστορικό» τρόπο.

Λίγο μετά, ο Δημοκρατικός αντίπαλός του Τζο Μπάιντεν υποσχέθηκε μια ασταμάτητη μάχη «μέχρι να καταμετρηθεί κάθε ψηφοδέλτιο», επίσης με ανάρτησή του στο Twitter.

Τα επιτελεία της προεκλογικής εκστρατείας των δύο ανδρών επιχείρησαν να πείσουν ότι οι υποψήφιοί τους θα κερδίσουν την αναμέτρηση, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών συνεντεύξεων που παραχώρησαν.

«Εάν καταμετρήσουμε όλες τις νόμιμες ψήφους, πιστεύουμε ότι ο πρόεδρος θα κερδίσει», δήλωσε ο Μπιλ Στέπιεν, ο διευθυντής της εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Από την πλευρά της, η διευθύντρια της προεκλογικής εκστρατείας του Μπάιντεν, Τζεν Ο΄ Μάλεϊ Ντίλον, επισήμανε πως ο Δημοκρατικός υποψήφιος προηγείται σε επαρκείς πολιτείες για να φθάσει τους 270 μεγάλους εκλέκτορες που χρειάζεται, προκειμένου να αναδειχθεί ο 46ος Πρόεδρος των ΗΠΑ. «Είναι ένα βέβαιο συμπέρασμα», τόνισε.