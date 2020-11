Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1 για lockdown: ανοιχτοί οι παιδικοί σταθμοί, κλειστά τα φροντιστήρια (βίντεο

Ο Πρόεδρος του ΠΙΣ και μέλος της επιτροπής Λοιμωξιολόγων τόνισε ότι χωρίς lockdown θα είχαμε πενταψήφιους αριθμούς κρουσμάτων. Τι θα ισχύσει στα σχολεία.