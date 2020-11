Κοινωνία

Κορονοϊός - Λαζανάς για lockdown: η απόφαση για τα σχολεία δεν ήταν ομόφωνη

Ανήσυχος για την εξάπλωση της πανδημίας στη χώρα μας, εμφανίστηκε και ο παθολόγος - λοιμωξιολόγος, μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, Μάριος Λαζανάς. Όπως εξήγησε δεν είναι αισιόδοξος ότι θα αποδώσουν τα μέτρα μέχρι τέλος Νοεμβρίου, εκτιμώντας ότι υπάρχει μεγάλο ιικό φορτίο στην κοινότητα. Το πότε θα υπάρξει μια χαλαρότητα των μέτρων δεν κρίνεται σε συγκεκριμένους αριθμούς, αλλά όταν υπάρχει σαφή μείωση κρουσμάτων και αποσυμπίεση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Σχολιάζοντας τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου στον ΑΝΤ1 ότι η καραντίνα θα αρθεί μόλις τα κρούσματα φτάσουν στα 300, σημείωσε με έμφαση «δεν ξέρω πώς βγαίνουν τα νούμερα και πώς τα λένε». Αναφερόμενος στο χρόνο επιβολής της καραντίνας και εάν έπρεπε αυτό να γίνει νωρίτερα, είπε με νόημα ότι «εκ των υστέρων υπάρχουν πολλοί προφήτες» και σημείωσε ότι «εμείς είχαμε κουβεντιάσει στην επιτροπή για επικείμενο λοκ ντάουν, που όμως περιμέναμε με τα μέτρα ότι θα πάει προς τα πίσω ή θα το αποφύγουμε».

Ειδικά για δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών για την επιβολή ή μη της καραντίνας τόνισε «δεν ξέρω τι συζητάνε στο Μαξίμου, υπήρξε δυσαρμονία με τις δηλώσεις. Άλλες δηλώσεις έγιναν το πρωί, άλλες αποφάσεις βγήκαν το απόγευμα». Άφησε και αιχμές για την πολιτική διαχείριση της κατάστασης, λέγοντας ότι υπήρξε μια δυσνόηση, που απέδειξαν και δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, ενώ οι εισηγήσεις των επιστημόνων υπήρξαν εξ αρχής σαφείς. Επισήμανε πάντως, ότι έως τώρα η συνολική διαχείριση δεν ήταν άσχημη, ενώ πρόσθεσε ότι στα θέματα της δημόσιας υγείας βεβαίως μπαίνουν και θέματα οικονομικά, διότι μπορεί να πεινάσει ο κόσμος και υπάρχει και εδώ μία διάσταση δημόσιας υγείας.

Ο κ. Λαζανάς αποκάλυψε στο ΘΕΜΑ 104,6 πως η απόφαση για τα σχολεία δεν ήταν ομόφωνη. «Έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση γιατί υπήρχε και η πρόταση να κλείσουν όλα τα σχολεία» διευκρίνισε, προσθέτοντας ότι «τα δεδομένα αλλάζουν συχνά και οι ανατροπές είναι τρομακτικές. Και για τα σχολεία έχουν αλλάξει πολλές φορές τα δεδομένα. Όλα πρέπει να τα βλέπουμε».

Όπως είπε, οι μελέτες έχουν γίνει σε σύντομο χρόνο και έτσι υπάρχει ένας σκεπτικισμός γύρω από τα δεδομένα. Η επιστημονική θέση ότι τα παιδιά δεν μεταδίδουν τόσο πολύ τον ιό, είναι ακόμη υπό συζήτηση διότι δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά στοιχεία. Για την προετοιμασία του συστήματος υγείας ο κ. Λαζανάς είπε ότι τα τελευταία χρόνια βρισκόταν σε τραγική κατάσταση και ότι γίνεται μία σοβαρή κατάσταση να ενισχυθεί. Πιστεύω ότι θα γίνουν προσπάθειες και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε σε καταστάσεις όπως στο Μπέργκαμο. Όσον αφορά την μετάλλαξη του ιού και τα όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες, ο κ. Λαζανάς είπε ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο ως προς την μετάδοση του και είναι κάτι που παρατηρείται από τον Ιούνιο.