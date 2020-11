Κόσμος

Γκρέτα Τούνμπεργκ σε Τραμπ: Χαλάρωσε Ντόναλντ, Χαλάρωσε!

Η σχετική ανάρτηση της νεαρής ακτιβίστριας για το κλίμα, ξεπέρασε τα 1,2 εκ. likes, μέσα σε λίγες ώρες.

Η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ πέρασε στην αντεπίθεση αργά χθες το βράδυ στο Twitter γράφοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα πρέπει να "χαλαρώσει" σχετικά με τις εκλογές, απαντώντας ουσιαστικά σε ανάρτηση του Τραμπ, τον περασμένο χρόνο, με την οποία την κατηγορούσε ότι έχει θέματα διαχείρισης θυμού.

Η 17χρονη Γκρέτα σχολίασε στο Twitter, αναφερόμενη στην χθεσινή ανάρτηση του Τραμπ "ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ!": "Τόσο γελοίο. Ο Ντόναλντ θα πρέπει να δουλέψει το πρόβλημά του Διαχείρισης Θυμού και μετά να πάει να παρακολουθήσει μια παλιομοδίτικη ταινία με έναν φίλο! Χαλάρωσε Ντόναλντ, Χαλάρωσε!".

Η ανάρτησή της έχει συγκεντρώσει 1,2 εκατομμύριο likes μέχρι στιγμής και έχει αναπαραχθεί (retweeted) 266.000 φορές.

Τον Δεκέμβριο του περασμένου χρόνου ο Τραμπ χρησιμοποίησε το Twitter, μετά την ανάδειξη της Γκρέτα σε Πρόσωπο της Χρονιάς για το 2019 από το περιοδικό Time, για να χλευάσει την νεαρή ακτιβίστρια, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, για τις παθιασμένες εκκλήσεις της προς τις κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

"Τόσο γελοίο. Η Γκρέτα θα πρέπει να δουλέψει το πρόβλημά του Διαχείρισης Θυμού και μετά να πάει να παρακολουθήσει μια παλιομοδίτικη ταινία με έναν φίλο! Χαλάρωσε Γκρέτα, Χαλάρωσε!", είχε γράψει ο Τραμπ σχολιάζοντας μια ανάρτηση ενός άλλου προσώπου που συνέχαιρε την Τούνμπεργκ για την τιμητική διάκριση.

Τότε η Γκρέτα είχε απαντήσει επικαιροποιώντας το βιογραφικό της στο Τwitter ώστε να περιλαμβάνει: "Μια έφηβη που δουλεύει το πρόβλημά της με την διαχείριση θυμού. Προς το παρόν χαλαρώνει και παρακολουθεί μια καλή παλιομοδίτικη ταινία με έναν φίλο".