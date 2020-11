Κοινωνία

Κορονοϊός - lockdown: τα μέτρα σε Δημόσιο και Αυτοδιοίκηση

Όλα όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, για τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορονοϊού, στο Δημόσιο και στην Αυτοδιοίκηση.

Τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορονοϊού, που θα ισχύσουν στο Δημόσιο και στην Αυτοδιοίκηση, στη διάρκεια του lockdown, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ανέφερε ότι κάθε δημόσια υπηρεσία λειτουργεί με το αναγκαίο προσωπικό και ευνοείται η τηλεργασία κατά τουλάχιστον 50% των υπαλλήλων. Όσοι θα έχουν φυσική παρουσία θα τηρούν απόσταση 1,5 μέτρου ο καθένας, ενώ απαραίτητη είναι η χρήση μάσκας.

Για την αποφυγή συνωστισμού, ισχύουν τρία ωράρια εργασίας (07:00 - 15:00, 08:00 - 16:00 και 09:00 - 17:00), ενώ δίνεται η δυνατότητα για παροχή εργασίας και σε άλλες βάρδιες ανεξάρτητα από το πάγιο ωράριο της κάθε υπηρεσίας.

Για τους γονείς με παιδιά που φοιτούν στο Γυμνάσιο, επανέρχονται τα μέτρα της πρώτης καραντίνας όπως είναι το μειωμένο ωράριο, ή η εξ αποστάσεως εργασία, ή η εργασία σε διαφορετικό ωράριο ή η χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού.

Σχετικά με υπαλλήλους του Δημοσίου που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι χορηγείται ειδική άδεια απουσίας και διευκολύνσεις σε γονείς με παιδιά που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.