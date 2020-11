Κοινωνία

Lockdown - Χαρδαλιάς: 300 ευρώ το πρόστιμο για μη προβλεπόμενη μετακίνηση

Αυστηρές συστάσεις προς τους πολίτες για τις μετακινήσεις τους στη διάρκεια του lockdown.

Μια απαραίτητη αλλαγή της καθημερινότητας των πολιτών, για να μειωθεί η διασπορά του κορονοϊού και να ξεπεραστεί με επιτυχία και το δεύτερο κύμα της πανδημίας, χαρακτήρισε τα έκτακτα μέτρα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την καθιερωμένη ενημέρωση.

Παράλληλα, έκανε έκκληση προς τους πολίτες για μια λογική χρήση των δυνατοτήτων μετακίνησης και ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες.

Απευθύνοντας αυστηρές συστάσεις για τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια του lockdown, o κ. Χαρδαλιάς προειδοποίησε πως οι έλεγχοι θα είναι ενδελεχείς και σαρωτικοί, ενώ το ύψος του προστίμου για τις παραβάσεις έχει διπλασιαστεί. Έτσι, το πρόστιμο για μ προβλεπόμενη μετακίνηση ανέρχεται πλέον στα 300 ευρώ!

«Όσοι μετακινηθούν θα πρέπει να φερθούν υπεύθυνα», είπε χαρακτηριστικά, ενώ σχετικά με τη λειτουργία των Δημοτικών σχολείων επανέλαβε πως η Πολιτεία βρίσκεται σε εγρήγορση, παρακολουθεί στενά την κατάσταση και πρόσθεσε: «Τα πρωτόκολλα στα σχολεία είναι πολύ αυστηρά και το ποσοστό των μονάδων και των τάξεων που έκλεισαν βρίσκεται σταθερά κάτω από το 1%».

Ανακοίνωσε επίσης ότι θα γίνονται έλεγχοι με rapid tests σε όλες τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. «Θα γίνονται 25.000 έλεγχοι κάθε μήνα στις δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Σε ό,τι αφορά την επέτειο του Πολυτεχνείου τόνισε: «Το 2020 δεν γιορτάσαμε την 25η Μαρτίου, το Πάσχα, την 28η Οκτωβρίου, λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών της πανδημίας. Το ίδιο θα γίνει και με την επέτειο του Πολυτεχνείου. Οφείλουμε να σεβαστούμε όλοι την υγειονομική κατάσταση».