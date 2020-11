Πολιτισμός

28ο φεστιβάλ Raindance: Στην ταινία του Γιώργου Γεωργόπουλου το μεγάλο βραβείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το βραβείο του κορυφαίου φεστιβάλ ανεξάρτητων ταινιών της Μεγάλης Βρετανίας.

Η ταινία «Δεν θέλω να γίνω δυσάρεστος αλλά πρέπει να μιλήσουμε για κάτι πολύ σοβαρό» του Γιώργου Γεωργόπουλου, απέσπασε σήμερα το μεγάλο ειδικό βραβείο του Raindance, του μεγαλύτερου φεστιβάλ ανεξάρτητων ταινιών της Μεγάλης Βρετανίας. H επίκαιρη, λόγω του θέματος της ταινία, μια μαύρη κωμωδία με θέμα έναν θανατηφόρο ιό που γρήγορα λαμβάνει διαστάσεις στην χώρα μας, απέσπασε το Film of the Festival Award, το μεγαλύτερο βραβείο του φεστιβάλ, που αφορά τις ταινίες όλων των επί μέρους προγραμμάτων του.

Στην πολυπληθή κριτική επιτροπή της διοργάνωσης συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι ηθοποιοί Τζέρεμι 'Αιρονς, Στέφανι Μπίκαμ και Τόμας Μπρόντι-Σάνγκστερ.

Το 28ο φεστιβάλ Raindance, ολοκληρώνεται αύριο διαδικτυακά. Η ταινία του Γ. Γεωργόπουλου, η οποία προβάλλεται στο τμήμα «ABSURDITIES» με ταινίες μιας αντισυμβατικής ματιάς, ήταν υποψήφια για τα βραβεία καλύτερης διεθνούς ταινίας, καλύτερου σκηνοθέτη, καλύτερου σεναρίου και καλύτερης ερμηνείας για τον Όμηρο Πουλάκη.

Έναν χρόνο πριν, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το φιλμ κέρδισε το Βραβείο Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπουλου. Έκτοτε έχει προβληθεί σε μια σειρά από διεθνή φεστιβάλ ξεκινώντας από αυτό του Όστιν στις ΗΠΑ . Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλου μήκους του σκηνοθέτη μετά το «Tungsten».

Η ταινία του Γ. Γεωργόπουλου, έχει για πρωταγωνιστή τον Όμηρο Πουλάκη στον ρόλο του Άρη, ενός πετυχημένου στελέχους μιας μεγάλης εταιρίας. Η ζωή του θα αλλάξει για τα καλά όταν μάθει πως είναι φορέας ενός σεξουαλικώς μεταδιδόμενου ιού, ο οποίος είναι θανατηφόρος μόνο για τις γυναίκες. Ο 'Αρης όμως είναι και η μοναδική ελπίδα για τη δημιουργία ενός εμβολίου. Αρκεί να βρει ποια από τις πρώην συντρόφους του, του μετέδωσε τον ιό αρχικά.

Στο πλευρό του Όμηρου Πουλάκη, εμφανίζεται ο Βαγγέλης Μουρίκης, ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος (συμπρωταγωνιστής του Ο. Πουλάκη στo «Tungsten») και ένα εντυπωσιακό γυναικείο καστ: Ιωάννα Παππά, Κόρα Καρβούνη, Βίκυ Παπαδοπούλου, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Σίσσυ Τουμάση και η Γιαπωνέζα Mari Yamamoto. Ο σκηνοθέτης Γιάννης Οικονομίδης κάνει ένα μικρό, αλλά χαρακτηριστικό πέρασμα στην ταινία, ενώ το σενάριο συνυπογράφει με το σκηνοθέτη, η συγγραφέας Μαρία Φακίνου.

Η ταινία, επρόκειτο να κυκλοφορήσει στις 12 Νοεμβρίου από την Weirdwave, αλλά η έξοδός της πήρε αναβολή λόγω των νέων περιοριστικών μέτρων. Θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία όταν θα ανοίξουν οι αίθουσες.