Κόσμος

Brexit : Αγεφύρωτες οι διαφορές για συμφωνία Λονδίνου – Βρυξελλών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για «σημαντικές αποκλίσεις» έκανε λόγο η πρόεδρος της Κομισιόν. Πού διαφωνούν οι δύο πλευρές.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον έκαναν σήμερα λόγο, μετά την τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχαν, για «σημαντικές αποκλίσεις», προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία για τις σχέσεις της ΕΕ και του Λονδίνου μετά το Brexit, πριν από την επανάληψη των διαπραγματεύσεων την επόμενη εβδομάδα.

«Καταγράφηκαν κάποιες πρόοδοι, όμως παραμένουν μεγάλες αποκλίσεις», ιδίως στο θέμα της αλιείας, έγραψε στο Twitter η επικεφαλής της Κομισιόν. Ένα συμπέρασμα που συμμερίστηκε, σε ένα ξεχωριστό δελτίο τύπου, ο εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ, διευκρινίζοντας πως οι ομάδες διαπραγμάτευσης θα επαναλάβουν τη Δευτέρα τις συνομιλίες τους στο Λονδίνο.

«Ο πρωθυπουργός επισήμανε πως, ενώ είχε καταγραφεί κάποια πρόοδος κατά τις πρόσφατες συζητήσεις, σημαντικές διαφορές παραμένουν σε διάφορους τομείς, μεταξύ άλλων τους ίσους όρους ανταγωνισμού και την αλιεία», είπε ο εκπρόσωπος τύπου του Μπόρις Τζόνσον.

Οι επικεφαλής διαπραγματευτές, ο Μισέλ Μπαρνιέ από την ΕΕ και ο Ντέιβιντ Φροστ της Βρετανίας, θα επαναλάβουν τις συνομιλίες τη Δευτέρα και θα «διπλασιάσουν τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας συμφωνίας», τόνισε το γραφείο του Βρετανού πρωθυπουργού.

«Οι ομάδες μας θα συνεχίσουν να εργάζονται σκληρά την επόμενη εβδομάδα. Θα παραμείνουμε σε στενή επαφή τις επόμενες ημέρες», σημείωσε ο Φον ντερ Λάιεν.