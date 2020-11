Κόσμος

Λιόν: Ερωτική αντιζηλία πίσω από την επίθεση στον Έλληνα ιερέα

Τι αναφέρουν τα γαλλικά ΜΜΕ για τα κίνητρα του καθ’ομολογία δράστη, που κρατείται από τις Αρχές.

Δύο μέρες μετά την επίθεση στη Νίκαια, υπήρξαν φόβοι για μια νέα τρομοκρατική επίθεση, όμως τα πυρά που δέχθηκε ένας ορθόδοξος ιερέας την περασμένη εβδομάδα στη Λιόν φαίνεται πως στην πραγματικότητα οφείλονται σε μια ερωτική αντιζηλία: ο απατημένος σύζυγος ομολόγησε τα γεγονότα.

Ο 40χρονος άνδρας με καταγωγή από τη Γεωργία ομολόγησε, ενώ βρισκόταν υπό κράτηση, ότι πυροβόλησε εναντίον του Έλληνα ιερέα Νικόλαου Κακαβελάκη, ηλικίας 52 ετών, την 31η Οκτωβρίου μπροστά από μια εκκλησία της πόλης.

«Αποδείχθηκε ότι είναι ο σύζυγος μιας γυναίκας που διατηρούσε ερωτική σχέση με το θύμα», δήλωσε σήμερα ο εισαγγελέας της Λιόν Νικολά Ζακέ, προσθέτοντας πως η έρευνα που διεξάγει η δικαστική αστυνομία «θα συνεχιστεί για να καθοριστούν τα κίνητρα και το πώς ακριβώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα».

Ο ύποπτος θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος «αποκλείει οριστικά το σενάριο μιας τρομοκρατικής ενέργειας».

Το θύμα, που τραυματίστηκε σοβαρά στην κοιλιακή χώρα και τον θώρακα από πυρά κυνηγετικού όπλου, βγήκε από το κώμα την Τρίτη, αφού χειρουργήθηκε. Η κατάθεσή του στους ερευνητές οδήγησε στη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη, χθες Παρασκευή, στην κατοικία του στη Λιόν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, το θύμα οδήγησε τους ερευνητές προς το σενάριο ενός συζύγου που ζήλευε.

Η σύντροφος του υπόπτου, μια Ρωσίδα ηλικίας περίπου 30 ετών, κατέθεσε στις αρχές και επιβεβαίωσε τη μοιχεία, σύμφωνα με την εφημερίδα που προσθέτει ότι ο δράστης πέταξε το όπλο του στον ποταμό Σον μετά τα γεγονότα.

Η επίθεση εναντίον του Νικόλαου Κακαβελάκη μπροστά από την ελληνορθόδοξη εκκλησία, στο 7ο διαμέρισμα της Λιόν, σημειώθηκε δύο ημέρες μετά την επίθεση στη βασιλική της Νίκαιας. Είχε καταδικαστεί στη Γαλλία και στο εξωτερικό ως μια νέα τρομοκρατική ενέργεια.

Σύντομα, ωστόσο, αστυνομικές και εκκλησιαστικές πηγές είχαν προτρέψει να επικρατήσει σύνεση σχετικά με τα κίνητρα του δράστη, απουσία ανάληψης ευθύνης και δεδομένου ότι το θύμα, που κατείχε τη συγκεκριμένη θέση εδώ και καμιά δεκαριά χρόνια, είχε υποβάλει την παραίτησή του έναν μήνα πριν.