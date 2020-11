Αθλητικά

Basket League: Το Μεσολόγγι έκανε το “3-0”

Τρίτο… “θύμα” της ομάδας του Ντίνου Καλαμπάκου, ο Ιωνικός Νικαίας.

Αήττητο συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στην Α1 Ανδρών το Μεσολόγγι, το οποίο πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη στο «σπίτι» του και τρίτη σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Η ομάδα του Ντίνου Καλαμπάκου επικράτησε με 79-66 του Ιωνικού στο ΔΑΚ Αγρινίου, υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στην τρίτη εφετινή τους απώλεια.

Ουσιαστικά ο Ιωνικός ήταν ανταγωνιστικός για ένα μόνο δεκάλεπτο, το δεύτερο, όταν με επιμέρους σκορ 23-13 πήρε το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +7 (43-36).

Στην επανάληψη, όμως, οι γηπεδούχοι έδωσαν ρεσιτάλ άμυνας, περιορίζοντας τους αντιπάλους στους 23 πόντους (13π. στο γ' δεκ., 10π. στο δ' δεκ.) και με αποκορύφωμα την τέταρτη περίοδο, όταν και έμειναν από δυνάμεις οι φιλοξενούμενοι, το Μεσολόγγι έφτασε άνετα στη νίκη με 79-66.

Σπουδαία εμφάνιση από τους Ντεβόντε Γκριν (24π.), Τσαντ Μπράουν (19π., 9ρ.) και Γιάννη Αγραβάνη (20π., 6ρ.), ενώ κυρίαρχος των... αιθέρων ήταν ο Ρίτσαρντ Αμάρντι με 11 ριμπάουντ. Από τον Ιωνικό προσπάθησαν οι Άνταμ Σμιθ (16π.), Τόρλιν Φιτσπάτρικ (16π.), Βασίλης Τολιόπουλος (14π.) και Νίκος Χουγκάζ (11π., 9ρ.).

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 36-43, 59-56, 79-66.

Οι συνθέσεις:

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (Ντίνος Καλαμπάκος): Γκριν 24 (4), Φέργκιουσον 5 (1), Αγραβάνης 20 (2), Αμάρντι 4, Μπράουν 19 (5), Λάνγκφορντ 2, Ναούμης, Σαχπατζίδης 2, Μοτσενίγος 1, Χατζηνικόλας 2, Γράβας, Μάθις.

ΙΩΝΙΚΟΣ (Στέργιος Κουφός): Σμιθ 16 (2), Πρίτζετ, Φιτσπάτρικ 16 (2), Τολιόπουλος 14 (3), Χουγκάζ 11, Ζάισλοφτ, Πετρόπουλος 7 (2), Χάμοντς, Χόλογουελ 2.