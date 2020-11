Κόσμος

ΗΠΑ: Πανηγυρισμοί για τη νίκη Μπάιντεν (εικόνες)

Στους δρόμους υποστηρικτές του υποψηφίου των Δημοκρατικών για να γιορτάσουν τη νίκη του. Χιλιάδες άνθρωποι έσπευσαν στον Λευκό Οίκο.

Έπειτα από ημέρες αγωνίας για το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, υποστηρικτές του υποψηφίου των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν βγήκαν χθες Σάββατο στους δρόμους για να γιορτάσουν τη νίκη του, με τον ήχο των κατσαρολικών, των κλάξον των αυτοκινήτων και χορευτικής μουσικής να ακούγεται σε πολλές πόλεις σε όλη τη χώρα.

Οι συγκεντρώσεις εκατοντάδων υποστηρικτικών του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ακόμη και χθες επέμεινε ότι “οι εκλογές κάθε άλλο παρά έχουν τελειώσει”, ήταν πιο μικρές σε μέγεθος και πιο ήσυχες.

Αν και υπήρξαν κάποιες μεμονωμένες αντιπαραθέσεις μεταξύ των υποστηρικτών των δύο υποψηφίων, όπως για παράδειγμα στο Χάρισμπεργκ της Πενσιλβάνια, δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά βίας ή ταραχών.

Η αντίδραση στα νέα ότι οι 20 εκλέκτορες της Πενσιλβάνια έφεραν τον Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, έπειτα από ημέρες αγωνίας εν αναμονή των αποτελεσμάτων, ήταν σχεδόν άμεση.

Λίγα λεπτά αφού τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα στις ΗΠΑ ανακήρυξαν τον υποστηρικτή των Δημοκρατικών νικητή των εκλογών, χιλιάδες άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους φορούσαν μάσκα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, έσπευσαν στον Λευκό Οίκο για να γιορτάσουν έξω από την περίμετρο ασφαλείας καθώς στο βάθος ακούγονταν πυροτεχνήματα.

“Ήμουν στο λεωφορείο και πήδηξα έξω για να έρθω εδώ στον Λευκό Οίκο”, δήλωσε η Ντόνα Τόμας, κάτοικος της Ουάσινγκτον. “Ήταν κάτι που έπρεπε να γιορτάσουμε. Περιμέναμε τόσο πολύ”.

Στη Νέα Υόρκη υποστηρικτές του Μπάιντεν χόρευαν στους δρόμους, φώναζαν και χτυπούσαν κατσαρολικά από τα μπαλκόνια τους, τις ταράτσες και τα κεφαλόσκαλά τους, κρατώντας αμερικανικές σημαίες και πλακάτ υπέρ του Δημοκρατικού υποψήφιου.

Στο Μανχάταν μια προγραμματισμένη διαδήλωση στο Κολόμπους Σερκλ μετατράπηκε σε χορευτικό πάρτι, ενώ στο Ουάσινγκτον Σκουέρ Παρκ του Γκρίνουιτς Βίλατζ άνθρωποι χόρευαν και έμπαιναν στο συντριβάνι του πάρκου.

Αντίστοιχες σκηνές εκτυλίχθηκαν από άκρη σε άκρη στις ΗΠΑ, προκαλώντας την έκπληξη των υποστηρικτών του Τραμπ, οι οποίοι είχαν σχεδιάσει χθες να πραγματοποιήσουν συγκεντρώσεις και στις 50 πρωτεύουσες των πολιτειών για να καταγγείλουν τη νοθεία στις εκλογές.

Εκατοντάδες υποστηρικτές του Ρεπουμπλικάνου προέδρου συγκεντρώθηκαν σε κάποιες πόλεις.

“Περιμέναμε χρόνια να τελειώσει”

Όμως αυτές οι συγκεντρώσεις ήταν μικρότερες σε μέγεθος σε σχέση με τα πλήθη που έβγαιναν στους δρόμους για να γιορτάσουν τη νίκη του Μπάιντεν και της υποψήφιας αντιπροέδρου του Κάμαλα Χάρις.

Ο Ντουένιν Φιτσχάου, ένας 52χρονος δάσκαλος που γιόρταζε έξω από το ξενοδοχείο Τραμπ στην Ουάσινγκτον, λίγα τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο συνέκρινε αυτό που έγινε με το σπάσιμο κακής μαγείας. “Είναι σαν η χώρα να μπήκε σε σάβανο πριν τέσσερα χρόνια και περιμέναμε χρόνια για να τελειώσει αυτό”, σχολίασε.

Τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην περιοχή Κάστρο του Σαν Φρανσίσκο σε μια ατμόσφαιρα καρναβαλιού, χορεύοντας, φωνάζοντας, με μουσική να ακούγεται από τα ραδιόφωνα των αυτοκινήτων. Κάποιοι κρατούσαν ένα ομοίωμα του Τραμπ, στο οποίο είχαν γράψει “Κλείστε τον μέσα”, μαζί με πλακάτ της εκστρατείας Μπάιντεν και σημαίες με το ουράνιο τόξο. Ακόμη και μερικοί τροχονόμοι πήραν μέρος στους εορτασμούς.

Οι συγκεντρώσεις υπέρ του Μπάιντεν στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα ήταν οι μεγαλύτερες και οι πιο θορυβώδεις. Μπροστά από τον Λευκό Οίκο ένας άνδρας που φορούσε ένα μπλουζάκι Μπάιντεν- Χάρις έβαλε φωτιά σε ένα μπλουζάκι της εκστρατείας του Τραμπ την ώρα που το πλήθος παρακολουθούσε και τραβούσε βίντεο με τα κινητά του τηλέφωνα.

Στη γειτονική συνοικία Ντιπόν Σερκλ αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι έκαναν παρέλαση, έπαιζαν μουσική, τραγουδούσαν και χόρευαν καθώς κατευθύνονταν προς τον Λευκό Οίκο υπό τον ήχο των κλάξον των αυτοκινήτων και κουδουνιών.