Κικίλιας: Μάσκα παντού και όλη την ημέρα, μέχρι την άνοιξη

Τι λέει ο Υπ. Υγείας για το εμβόλιο και τον "δρόμο" για να βγούμε απ;o την καραντίνα.

Το μέτρο της μάσκας θα μας συνοδεύσει σίγουρα μέχρι και τους μήνες της άνοιξης, τόνισε ο Yπουργός Υγείας. O Βασίλης Κικίλιας σημείωσε ότι η ασφαλής οδός για να βγούμε από την καραντίνα είναι να τηρήσουμε τους υγειονομικούς κανόνες. Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο Υπ. Υγείας έκανε έκκληση στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας και τις ευπαθείς ομάδες να προσέξουν ιδιαίτερα.

Λίγες ώρες μετά το "μαύρο" ημερήσιο ρεκόρ θανάτων και το αρνητικό ρεκόρ διασωληνωμένων στην Ελλάδα, τόνισε ότι αν τηρηθούν τα μέτρα θα μειωθεί το ποσοστό της θετικότητας και ανέφερε ως παράδειγμα του Ισραήλ το οποίο μέσα σε λίγες εβδομάδες πέτυχε να ρίξει τα κρούσματα από τις δέκα χιλιάδες σε τριψήφιο αριθμό.

Για το εμβόλιο ο Υπ. Υγείας ανέφερε ότι συμφώνα με τα τελευταία στοιχεία θα είναι διαθέσιμο στα τέλη του 2020 - αρχές του 2021 και θα δοθεί σε πρώτη φάση σε ευπαθείς ομάδες και υγειονομικούς.

Ο Βασίλης Κικίλιας επεσήμανε ότι, εκτός από το Βέλγιο και την Ολλανδία, η Γαλλία και η Τσεχία άρχισαν να στέλνουν ασθενείς με κορονοϊό στη Γερμανία, καθώς έχουν γεμίσει τα νοσοκομεία τους.

Τα σημαντικότερα αποσπάσματα απο την συνέντευξη του Βασίλη Κικίλια:

Η ασφαλής οδός για να βγούμε από την καραντίνα είναι να τηρήσουμε τους υγειονομικούς κανόνες

"Η ασφαλής οδός για να βγούμε από την καραντίνα είναι να τηρήσουμε τους υγειονομικούς κανόνες. Ο ιός έχει διασπαρεί στην κοινότητα. Είναι ύπουλος, γιατί είναι ασυμπτωματικός. Οι νέοι άνθρωποι τον μεταφέρουν ασυμπτωματικά. Χωρίς να το καταλάβουν, χωρίς να το θέλουν, βάζουν σε κίνδυνο τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους. Παρακαλώ θερμά τις μεγάλες ηλικίες, τις ευπαθείς ομάδες, τους ανθρώπους όλους αυτούς που αγαπάμε και θέλουμε να φροντίσουμε, να προσέξουν 10 φορές παραπάνω εν μέσω καραντίνας. Ας μείνουν μακριά από ανθρώπους οι οποίοι είχαν κοινωνικές επαφές, από πιο νεαρά παιδιά. Γιατί κατά κανόνα αυτοί οι συνάνθρωποί μας, οι γονείς μας, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, οι άνθρωποι με σακχαρώδη διαβήτη, με καρκίνο, οι παχύσαρκοι, όσοι έχουν περάσει σοβαρές νόσους, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να καταλήξουν σε ένα Νοσοκομείο ή σε μία Μονάδα Εντατικής Θεραπείας"

Πρέπει όλοι να αντιληφθούν το μέγεθος του κινδύνου

"Εάν τηρήσουμε τα μέτρα, τότε είναι προφανές ότι θα μειωθεί ραγδαία το ποσοστό της θετικότητας. Στη Θεσσαλονίκη, στα τεστ που κάνουν οι κινητές ομάδες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και του Υπουργείου Υγείας, η θετικότητα ξεπέρασε το 20%. Άρα, 2 στους 10 είναι θετικοί αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, ενδεχομένως στη Βόρεια Ελλάδα, είναι τεράστιο το ποσοστό. Θέλω να αντιληφθούν όλοι το μέγεθος του κινδύνου. Πόσο πολύ κινδυνεύουμε και τι πρέπει να κάνουμε, προκειμένου να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε τέτοια διασπορά ή σε τέτοιο περιορισμό του ιού και να μπορέσουμε σταδιακά και σιγά-σιγά να ξανανοίξουμε την κοινωνία και την οικονομία".

Χρήση μάσκας σίγουρα μέχρι τους πρώτους μήνες της Άνοιξης

"Λέω εκ των προτέρων όμως, για να το καταλάβουν όλοι, ότι η χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, θα είναι κάτι το οποίο θα μας ακολουθήσει σίγουρα μέχρι τους πρώτους μήνες της άνοιξης και ότι είναι εκ των ων ουκ άνευ ότι από κάποια στιγμή το βράδυ και μετά δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία, γιατί δυστυχώς είναι αδιανόητα αυτά τα οποία είδαμε με μειοψηφίες, σε πλατείες".

Ζητώ να αντέξουμε 2-3 μήνες μέχρι να έρθει το εμβόλιο

"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ECDC – είχα πάλι την ευκαιρία να μιλήσω χθες μαζί τους – οι άνθρωποι οι οποίοι χειρίζονται το πρόγραμμα της προμήθειας εμβολίου για την COVID, λένε ότι εφόσον ολοκληρωθούν και τα τελευταία στάδια με επιτυχία και ασφάλεια, θα μπορούμε να ελπίζουμε ότι από το τέλος του 2020, αρχές του 2021 κατά την άποψή μου, θα μπορούμε να έχουμε ένα εμβόλιο για τις ευπαθείς ομάδες και για τους υγειονομικούς κατ’ αρχάς και μετά για όλο τον υπόλοιπο πληθυσμό. Είδα χθες τη συνέντευξη ενός ανθρώπου, κορυφαίου στη Δημόσια Υγεία για πολλά χρόνια στην Ελλάδα, του Γιάννη Κυριόπουλου, ο οποίος αυτό ακριβώς είπε, με βάση επιστημονικά στοιχεία και με βάση την ενημέρωση που έχουμε όλοι και από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Θα επανέλθουμε σε μια μερική κανονικότητα, απλά ζητώ αυτούς τους 2-3 μήνες, να αντέξουμε και να μείνουμε όρθιοι, απέναντι σε αυτούς τους λίγους που συκοφαντούν, σε αυτούς οι οποίοι λαϊκίζουν αισχρά, που δίνουν ψευδή στοιχεία και που δεν σέβονται τον κόπο και τον πόνο των Ελλήνων".

Είμαστε στη μέση του «πολέμου». Αφήνω τη μικροπολιτική του κ. Τσίπρα στην κρίση των πολιτών

"Οι θέσεις του κ. Τσίπρα δεν μειώνουν εμένα. Αντιθέτως, μάς υπενθυμίζουν τη μειωμένη πολιτική του αντίληψη και την ανευθυνότητά του. Για μία ακόμη φορά στη γωνία, απομονωμένος από την κοινωνία και από τις εξελίξεις, αποφασίζει να πετάξει ένα πυροτέχνημα. Πριν από λίγες ημέρες έκανε πρόταση μομφής στον συνάδελφό μου, τον Χρήστο Σταϊκούρα. Πριν από λίγες εβδομάδες έλεγε να παραιτηθεί ο κύριος Χρυσοχοΐδης, εκεί με τον κύριο Ραγκούση, το δίδυμο αυτό είναι. Θέλω να σας πω ότι στη μέση του πολέμου, στη μέση της μάχης, στην πιο σκληρή εποχή που παλεύουμε όλοι να σώσουμε ανθρώπινες ζωές, αφήνω στην κρίση όλων των ψηφοφόρων και όλων των πολιτών αυτής της χώρας, τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει ο κ. Τσίπρας να κριτικάρει, να σχολιάσει ή να προσπαθήσει μικρόψυχα και μικροπολιτικά να αλιεύσει ψήφους.

Εάν με συγκρίνει και μας συγκρίνει με το πρώτο κύμα του κορονοϊού στην Ελλάδα και λένε ότι τώρα δεν τα καταφέρνουμε εξίσου καλά όπως το πρώτο κύμα, τότε τον ευχαριστώ πάρα πολύ, που τελικά παραδέχθηκε μετά από 8 μήνες πόσο καλά τα καταφέραμε στο πρώτο κύμα. Εάν μας συγκρίνει, όπως είδα ότι έκανε με κάτι χαλκευμένα στοιχεία και χάρτες, με την Ευρώπη και τον κόσμο, δείτε την κατάσταση και τους θανάτους στην Ευρώπη. Εκτός από το Βέλγιο και την Ολλανδία, πλέον και η Γαλλία και η Τσεχία, στέλνουν διασωληνωμένους COVID ασθενείς από τις εντατικές τους στη Γερμανία. Έχουμε τέτοιες ευρωπαϊκές χώρες ήδη, που δεν αντέχει άλλο το εθνικό σύστημα υγείας τους και στέλνουν διασωληνωμένους COVID ασθενείς στη Γερμανία. Και ο Γενς Σπαν, ο συνάδελφός μου, ο Υπουργός Υγείας της Γερμανίας, έκανε μία δήλωση χθες και είπε ότι εάν συνεχίσει κάθε λίγες ημέρες να διπλασιάζεται η ανάγκη για Μονάδες Εντατικής Θεραπείας στη Γερμανία, είναι προφανές ότι το σύστημά τους δεν θα αντέξει.

Αυτή είναι η απάντηση της ελληνικής κοινωνίας, των γιατρών, νοσηλευτών, των τραπεζοκόμων, των καθαριστριών, όλων των ανθρώπων που αγωνίζονται, απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος νομίζει ότι προφανώς όλοι οι Έλληνες έχουμε κοντή μνήμη. Δεν είναι το πρόβλημά μου η Αξιωματική Αντιπολίτευση, δεν είναι ο κ. Τσίπρας. Σέβομαι και τιμώ τους πάντες και υπηρετώ όλους τους Έλληνες. Προσπαθούμε ως Κυβέρνηση, αυτή είναι η εντολή που μας έχει δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να σώσουμε έστω και μία παραπάνω ανθρώπινη ζωή".

Για το χθεσινό άρθρο του Κώστα Σημίτη

"Ο κ. Σημίτης είναι πολιτικά απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά είπε ειλικρινώς το λογικό, το προφανές. «Κάντε αντιπολίτευση και κριτική, αλλά όχι με στείρα άρνηση»."