Κοινωνία

Lockdown: Πως θα λειτουργήσει το Δημόσιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι όροι λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών την περίοδο της καραντίνας. Πως θα γίνεται η εξυπηρέτηση του κοινού.

Οι όροι λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της αυτοδιοίκησης) την περίοδο της καραντίνας καθορίζονται με εγκύκλιο που υπογράφει ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Στην εγκύκλιο προσδιορίζεται επακριβώς ο τρόπος που θα λειτουργεί το σύνολο του δημοσίου τομέα, πώς θα γίνεται η εξυπηρέτηση του κοινού, πώς θα γίνονται οι συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων, ποιοι εξαιρούνται από τους περιορισμούς κυκλοφορίας και ποιοι χρειάζονται βεβαιώσεις κίνησης, πώς καθορίζεται το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων, ποιες είναι και πώς παρέχονται οι διευκολύνσεις σε υπαλλήλους γονείς και πώς δίνονται οι άδειες ειδικού σκοπού. Επίσης περιγράφεται το πρωτόκολλο που εφαρμόζεται στη διαχείριση κρούσματος στους χώρους εργασίας στο δημόσιο τομέα.

Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται ηλεκτρονικά ή με ραντεβού, στις περιπτώσεις που απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία.

Ευνοείται η τηλεργασία «στο μέγιστο δυνατό ποσοστό», ενώ και οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων θα πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στις υπηρεσίες που απαιτείται φυσική παρουσία των υπαλλήλων η προσέλευση θα γίνεται σε τρεις βάρδιες (07.00 - 15:00, 08:00 - 16:00, 09.00 - 17:00) και θα ισχύουν οι αποστάσεις 1,5 μέτρου μεταξύ των εργαζομένων, καθώς και η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους.

Όσοι εργαζόμενοι έχουν παιδιά στο γυμνάσιο έχουν δικαίωμα εναλλακτικού ωραρίου, μειωμένης βάρδιας κατά 25% ή άδειας ειδικού σκοπού.

Όσοι ανήκουν ή έχουν παιδιά που ανήκουν, στις ομάδες υψηλού κινδύνου, μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με τηλεργασία, όπου είναι εφικτό, αλλά δικαιολογείται η παραμονή τους στο σπίτι.

Σημειώνεται ότι ο κ. Θεοδωρικάκος στις δηλώσεις του κατά την αρχική παρουσίαση των μέτρων τόνισε με κατηγορηματικότητα ότι το δημόσιο και η Αυτοδιοίκηση θα συνεχίσουν να λειτουργούν όσο ισχύει η καραντίνα και ότι τα μέτρα λαμβάνονται προκειμένου να προστατευθεί και η υγεία των πολιτών που θέλουν να εξυπηρετηθούν αλλά και η υγεία των εργαζομένων.