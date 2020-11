Κοινωνία

Κορονο-πάρτι σε roof garden στο κέντρο της Αθήνας

Με τη συμμετοχή γνωστών ποδοσφαιριστών το πάρτι στο roof garden, το οποίο είχε και dj.

Περίπου 30 άτομα συμμετείχαν στο πάρτι που έγινε σε roof garden ξενοδοχείου στη λεωφόρο Συγγρού.

Στο πάρτι, όπου συμμετείχε και dj, βρίσκονταν και επτά ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού.

Στο σημείο πήγαν περιπολικά της Άμεσης Δράσης, μετά από κλήση περιοίκων και βεβαίωσαν τα πρόστιμα, ενώ οδήγησαν την 24χρονη διοργανώτρια του πάρτι στο ΑΤ Ακροπόλεως, για την αυτόφωρη διαδικασία.