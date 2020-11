Οικονομία

Θεοχάρης: Η φήμη και το brand της Ελλάδας παραμένουν ισχυρά

Πέντε προτάσεις για ένα βιώσιμο και ανθεκτικό τουριστικό τομέα στην εποχή του COVID-19.

Το ασφαλές και επιτυχημένο άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού, η υποδοχή 750.000 Βρετανών τουριστών, οι δράσεις που υλοποιούνται προκειμένου η Ελλάδα να καταστεί 12μηνος προορισμός αλλά και οι διεθνείς πρωτοβουλίες του υπουργείου για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων στο μέλλον αποτέλεσαν τα βασικά σημεία της παρουσίασης του υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη, στην διάρκεια συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της World Travel Market (WTM), που εφέτος πραγματοποιείται διαδικτυακά.

Ο υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε στην επιτυχία των ελέγχων των εισερχόμενων ταξιδιωτών με το πρωτοποριακό σύστημα «EVA», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «στην Ελλάδα δημιουργήσαμε το 'EVA', το πιο καινοτόμο σύστημα κατανομής των τεστ, το οποίο βελτίωσε την αποτελεσματικότητα των ελέγχων μέχρι και 4 φορές. Με την υγεία σε απόλυτη προτεραιότητα, έστω και υπό τις ιδιαίτερες συνθήκες που επέβαλε ο COVID-19, η Ελλάδα έκανε βήματα προς έναν από τους στρατηγικούς μας στόχους, που είναι η επέκταση της τουριστικής περιόδου. Με ορίζοντα το 2022 εργαζόμαστε μεθοδικά, με όραμα την ετήσια τουριστική σεζόν, με απευθείας διεθνείς αφίξεις».

Ο κ. Θεοχάρης και υπό την ιδιότητα του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, παρουσίασε τις πολιτικές πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα. Αυτές συνοψίζονται σε 5 προτάσεις για ένα βιώσιμο και ανθεκτικό τουριστικό τομέα στην εποχή του COVID-19 ως εξής:

Επενδύσεις για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Κοινή Στρατηγική Μετακινήσεων. Οι γενικοί και οριζόντιοι περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία μεταξύ χωρών με παρόμοιο επιδημιολογικό προφίλ θα πρέπει να αντικατασταθούν από πιο στοχευμένα μέτρα. Τόνωση της ζήτησης, με κίνητρα που θα κάνουν τους πολίτες να αρχίσουν ξανά να ταξιδεύουν. Υποστήριξη της Τουριστικής Βιομηχανίας με ανάπτυξη ολοκληρωμένων στρατηγικών ανάκαμψης για τομείς που πλήττονται από την κρίση. Συντονισμός όλων των δράσεων με μία ενιαία Στρατηγική Αναπροσαρμογής.

Κατά την παρουσίασή του ο κ. Θεοχάρης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο μέλλον του κλάδου, αρχής γενομένης από το 2021, τονίζοντας ότι «πρόκειται για ένα έτος κομβικό για την ελληνική τουριστική βιομηχανία, αλλά και γενικότερα για τους Έλληνες».

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Τουρισμού, «θεωρούμε το 2021 χρονιά έναρξης της τουριστικής ανάκαμψης. Γι' αυτό και η συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες θα διευρυνθεί, ώστε να υποστηριχθούν δυναμικά, όπως και οι tour operators. Επίσης, πέρα από την ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού, δουλεύουμε στοχευμένα για την ανάδειξη θεματικών και άλλων εναλλακτικών μορφών. Η ελληνική γαστρονομία, ο καταδυτικός τουρισμός, ο τουρισμός υγείας και ευεξίας, ο ορεινός και ο αναρριχητικός τουρισμός κ.ά. διακρίνονται για τις πολύ σημαντικές προοπτικές ανάπτυξής τους στην Ελλάδα».

Αναφερόμενος στην ιστορική επέτειο των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821, τόνισε ότι «το 2021 είναι μια χρονιά-σταθμός για τους Έλληνες που με μια σειρά δράσεων θα ξανασυστηθούμε στην παγκόσμια κοινότητα. Γι' αυτό ακριβώς, την επόμενη χρονιά θα είναι δύο φορές πιο σημαντικό να βρεθεί κάποιος στην Ελλάδα: Για να γιορτάσει μαζί μας την Ελευθερία και το δικαίωμα κάθε λαού στην αυτοδιάθεση».

Τέλος, ο κ. Θεοχάρης δήλωσε «υπερήφανος, γιατί ο ελληνικός τουρισμός τα κατάφερε. Φέτος ανοίξαμε με σχέδιο οργανωμένο και λεπτομερές. Η φήμη και το brand του Ελληνικού Τουρισμού παραμένουν ισχυρά. Τίποτα δεν ήταν εύκολο αλλά αποδείξαμε ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Και προχωράμε στην επόμενη ημέρα».

Ο κ. Θεοχάρης, μετά την τοποθέτησή του, απάντησε και σε μια σειρά ερωτήσεων, όπου μεταξύ άλλων ανέπτυξε τη στρατηγική και το όραμά του για το 2021:

«Ο στόχος είναι ο επόμενος χρόνος να αποτελέσει έτος ανάκαμψης, γεφυρώνοντας εν μέρει την απόσταση με το 2019 και προς αυτήν την κατεύθυνση έχω δεσμευτεί προσωπικά, προωθώντας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τη δημιουργία και την εφαρμογή ενιαίων πρωτοκόλλων και μέτρων για τα ταξίδια».

«Είναι σημαντικό», συνέχισε ο υπουργός Τουρισμού, «το 2021 να προσφέρουμε στους ταξιδιώτες μια «worry-free» εμπειρία τουρισμού στη χώρα μας, μέσα από την εμπιστοσύνη που χτίζουν τα εργαλεία που έχουμε αναπτύξει ως προορισμός: τα πρωτόκολλα εισόδου, οι έλεγχοι, η άμεση ενημέρωση του ταξιδιώτη».

Σε ερώτηση σχετικά με την ασφάλεια που παρέχει η χώρα μας στους ταξιδιώτες εν μέσω της πανδημίας, υπογράμμισε: «Θέλω να εγγυηθώ ότι το 2021, έτος που η Ελλάδα συμπληρώνει 200 χρόνια από την Επανάσταση για την ανεξαρτησία της, το ταξίδι στη χώρα μας θα προσφέρει ξεχωριστές, μοναδικές εμπειρίες και η ασφάλεια θα είναι χέρι - χέρι με μια φιλική προς τους ταξιδιώτες εμπειρία».

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο νησί της Αστυπάλαιας, αναφερόμενος στην πρωτοβουλία συνεργασίας με γνωστή αυτοκινητοβιομηχανία, με στόχο την ενεργειακή αυτονομία του νησιού ως πρότυπο του βιώσιμου τουριστικού μοντέλου που θέλει να αναπτύξει η χώρα μας.

Νωρίτερα, ο Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στην σύνοδο των υπουργών Τουρισμού της WTM, ανέλυσε τη σημασία υιοθέτησης των τεστ αντιγόνου: «Σε σύγκριση με τα PCR τεστ, παρουσιάζουν δύο βασικά πλεονεκτήματα. Πρώτον, την ταχύτητα, μέσα σε 15 λεπτά ή και λιγότερο βγάζουν αποτέλεσμα και, δεύτερον, το κόστος, είναι πιο φθηνά. O στόχος είναι να εξερευνήσουμε τις πρακτικές των τεστ αυτών και να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια στα αεροπορικά ταξίδια». Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο κ. Θεοχάρης απέσπασε τα εύσημα και τα συγχαρητήρια από τους ομολόγους του, αλλά και από ανθρώπους της αγοράς για το ασφαλές άνοιγμα του τουρισμού στη χώρα μας.