Οι διαρρήκτες που “ρήμαζαν” σπίτια σε Αττική και Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Τουλάχιστον από το καλοκαίρι του 2020 είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση. Πως δρούσε η συμμορία.

Η ΕΛ.ΑΣ. έδωσε στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες αλλοδαπών, μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διαρρήξεις σε οικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Η συμμορία των Γεωργιανών εξαρθρώθηκε στις 27-10-2020 από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Πρόκειται για τους:

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες, τουλάχιστον από το καλοκαίρι του έτους 2020 είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση που επιδίωκε τη διάπραξη κακουργημάτων και κυρίως διακεκριμένων κλοπών-διαρρήξεων σε οικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.



Η εγκληματική αυτή οργάνωση είχε τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν όλες τις καλά δομημένες και ιδιαίτερα δραστήριες εγκληματικές οργανώσεις και συγκεκριμένα παρουσίαζε: α) συνεργασία μεταξύ περισσοτέρων των τριών ατόμων, β) καταμερισμό καθηκόντων, γ) μεγάλη χρονική διάρκεια με καθημερινή εγκληματική δραστηριότητα, δ) επιδίωξη διάπραξης κακουργημάτων με στόχο το οικονομικό και περιουσιακό όφελος και ε) διεθνή δράση με συνεχή μετακίνηση των μελών της σε διάφορες χώρες.

Τα μέλη της οργάνωσης μέχρι τη σύλληψή τους είχαν συνεχή επικοινωνία μεταξύ τους και προέβαιναν τόσο στον σχεδιασμό όσο και την υλοποίηση των αξιόποινων πράξεων καθώς και στη διανομή των κερδών. Διέπρατταν τις αξιόποινες πράξεις με διαφορετική σύνθεση, αλλά σχεδόν πάντα και υποχρεωτικά με την αυτοπρόσωπη παρουσία του 42χρονου συλληφθέντα, ο οποίος, εκτός από φυσικός αυτουργός στις κλοπές, διατηρούσε ηγετικό και συντονιστικό ρόλο στην οργάνωση.

Σημαντικό ρόλο για τη λειτουργία της οργάνωσης είχε ο 35χρονος συλληφθείς, που κατείχε κυρίως τον ρόλο του τσιλιαδόρου, ενημερώνοντας τα μέλη που δρούσαν εντός των οικιών για την κίνηση έξω από αυτές αλλά και τους ενοίκους που εισέρχονταν στην πολυκατοικία. Επίσης, κατείχε σημαντικό ρόλο και ως προς την περαιτέρω διάθεση των αφαιρεθέντων αντικειμένων, αλλά και την επικοινωνία με τα διάφορα καταστήματα ενοικίασης οχημάτων, από τα οποία προμηθεύονταν η οργάνωση "επιχειρησιακά" αυτοκίνητα.

Ιδιαίτερο ρόλο κατείχε στην οργάνωση και η 30χρονη συλληφθείσα, η οποία είχε επιφορτιστεί και αυτή με τον ρόλο του τσιλιαδόρου. Επίσης στο σπίτι της διατηρούσε και διάφορα κλοπιμαία της ομάδας τα οποία τα παρέδιδε στον αρχηγό κατόπιν σχετικής εντολής του, προκειμένου στη συνέχεια να διατεθούν σε διάφορα ενεχυροδανειστήρια και κλεπταποδόχους. Επιπλέον είχε αναλάβει και την διαδικασία αποστολής στο εξωτερικό χρημάτων, που είχε αποκομίσει η οργάνωση από τις εγκληματικές της δραστηριότητες, μέσω εμβασμάτων.

Τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης που ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται, ενεργούσαν με διακριτούς ρόλους ως φυσικοί αυτουργοί ή τσιλιαδόροι ή κατοπτεύοντες.