Ζαριφόπουλος: Δεν υπάρχει θέμα “κόφτη” στο 13033

Για τα sms ισχύουν όσα ίσχυαν και στο πρώτο lockdown ανέφερε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ξεκάθαρος ήταν ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γρηγόρης Ζαριφόπουλος για το θέμα που έχει προκύψει με τα sms για την μετακίνηση κατά την διάρκεια της καραντίνας στο 13033 και πόσα μπορούμε να στέλνουμε ανά ημέρα.

«Δεν υπάρχει θέμα “κόφτη” στα μηνύματα sms στο 13033 που στέλνει ο κάθε πολίτης», είπε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, και πρόσθεσε ότι όπως και η μάσκα όλα είναι θέμα ατομικής ευθύνης.



Μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ (105,8) ο κ. Ζαριφόπουλος είπε ότι όσον αφορά στα sms ισχύουν όσα ίσχυαν και στο πρώτο lockdown. Όπως εξήγησε «Σε αυτό το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού, ισχύει ότι ίσχυε ακριβώς στο πρώτο κύμα, όσον αφορά τα μηνύματα στο 13033. Έχει τη χρήση ενός αποκόμματος, όπως μπορεί οποιοσδήποτε πολίτης να γράψει σε μία κόλλα χαρτί τολόγο της μετακίνησής του ή να συμπληρώσει τη φόρμα, έτσι μπορεί να το κάνει και από το 13033. Δεν κρατάμε τα μηνύματα αυτά. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να βάζουμε «κόφτη» σε κάποιο πολίτη. Βλέπουμε μόνο το σύνολο των μηνυμάτων. Δεν μπορούμε να δούμε δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτά τα στοιχεία, πιθανώς να είναι προσωπικά στοιχεία ενός πολίτη».



Και πρόσθεσε: «Ο σκοπός του 13033 ήταν να εξυπηρετήσει τους πολίτες να δηλώνουν εύκολα τον λόγο της μετακίνησής τους. Δεν υπάρχει διάθεση να ελέγξουμε τι κάνει ο κάθε πολίτης. Αν ψάχνουμε να βρούμε διάφορους τρόπους για να παρακάμψουμε τα μέτρα είναι λάθος. Δεν πρέπει να συγκεντρωνόμαστε σε σπίτια ή σε πάρτι. Πρέπει να περιοριστούμε, προκειμένου να περιορίσουμε τη διασπορά του ιού».



Ο Γρηγόρης Ζαριφόπουλος είπε επίσης ότι σίγουρα υπάρχει προβληματισμός για το θέμα του ενός εκατομμυρίου sms που εστάλησαν μόνο το βράδυ της Κυριακής.