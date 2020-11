Παράξενα

Δεκάδες τζογαδόροι αψήφησαν το lockdown για να... παίξουν σε παράνομο καζίνο! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε παράνομο καζίνο, όπου σύχναζαν δεκάδες θαμώνες εν μέσω lockdown, είχαν μετατρέψει κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με παράνομα τυχερά παίγνια, το οποίο λειτουργούσε κατά παράβαση των μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του κορονοϊού.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., "σε βάρος του προσωρινά υπεύθυνου και 67 παικτών, που βρέθηκαν εντός του καταστήματος, επιβλήθηκαν συνολικά διοικητικά πρόστιμα 43.100 ευρώ, για μη χρήση μάσκας και παραβίαση των μέτρων για τη διασπορά του κορoνοϊού.

Άπαντες συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για τα παράνομα τυχερά, ενώ σε βάρος του προσωρινά υπεύθυνου η δικογραφία περιλαμβάνει και παραβίαση της νομοθεσίας για την πρόληψη ασθενειών και τα προσωπικά δεδομένα.

Αναζητούνται προκειμένου συλληφθούν ο διαχειριστής και ο νόμιμος εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας εταιρείας του καταστήματος, οι οποίοι απουσίαζαν κατά τον έλεγχο.

Επιπλέον, οι χώροι του καταστήματος επιτηρούνταν συνολικά από 21 κάμερες, ενώ άλλες 2 κάμερες επιτηρούσαν τον εξωτερικό χώρο, χωρίς να είναι ενήμεροι οι θαμώνες και άνευ αδείας της αρμόδιας Αρχής.

Από την έρευνα στο κατάστημα και στην κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

24 πλήρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

5 κεντρικές μονάδες – server

πλήρης ηλεκτρονικός υπολογιστής, συνδεδεμένος με κάμερες,

ηλεκτρονική ρουλέτα μεγάλου μεγέθους, συνδεδεμένη με οκτώ θέσεις,

8 σκληροί δίσκοι, που εξήχθησαν από την ηλεκτρονική ρουλέτα,

ηλεκτρονικό παιγνιομηχάνημα, τύπου «ρουλέτα»,

3 κεντρικές μονάδες και 3 οθόνες ηλεκτρονικού υπολογιστή,

ασύρματο τηλεχειριστήριο (μπουτόν),

23 κάμερες κυκλώματος παρακολούθησης, που λειτουργούσαν χωρίς να είναι ενήμεροι οι θαμώνες και άνευ αδείας της αρμόδιας Αρχής,

6 επιτραπέζιες ρουλέτες και 6 μηχανισμοί ρουλέτας,

4 τραπέζια χαρτοπαιξίας, τύπου «Black Jack»,

πλήθος μαρκών και 20 δέσμες τραπουλόχαρτων,

3 κινητά τηλέφωνα και 11.510 ευρώ.

Οι ρουλέτες, οι κάμερες, οι κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικού υπολογιστή, το μπουτόν και οι πλαστικές μάρκες θα αποσταλούν για φύλαξη στις αποθήκες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού και το χρηματικό ποσό θα αποδοθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, ενώ τα ηλεκτρονικά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εξέταση".