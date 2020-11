Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κοτανίδου: μεγάλο ψέμα η υψηλή θνητότητα στις ΜΕΘ

Διευκρινίσεις για την κατάσταση στις ΜΕΘ από την καθηγήτρια Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

"Μεγάλο ψέμα" χαρακτήρισε η Αναστασία Κοτανίδου τα περί υψηλού ποσοστού θνητότητας στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Όπως εξήγησε η καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, το ποσοστό θνητότητας κυμαίνεται από 35-37%, ένα εξαιρετικό "σκορ" για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

"Από τους 900 ασθενείς που εισήχθησαν σε ΜΕΘ οι 330 εξήλθαν απολύτως υγιείς", τόνισε η κ. Κοτανίδου.

Πρόσθεσε ότι γενικά η θνητότητα στην Ελλάδα είναι 60 ασθενείς ανά ένα εκατομμύριο, ποσοστό εξαιρετικά χαμηλό σε σύγκριση με την Βόρεια Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική.

"Το ΕΣΥ είναι ο πυλώνας του συστήματος Υγείας, και οι ΜΕΘ η καρδιά του", υπογράμμισε η κ. Κοτανίδου και εξήρε τις άοκνες προσπάθειες των εργαζομένων στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Τέλος, για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού ανέφερε ότι όταν έρθει στην Ελλάδα θα είναι διαθέσιμο για όλους τους πολίτες, με προτεραιότητα στους εργαζόμενους στις δομές υγείας και στις ευπαθείς ομάδες.