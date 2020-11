Κοινωνία

“Ξεριζώθηκε” κύκλωμα καλλιέργειας υδροπονικής κάνναβης (εικόνες)

Πωλήσεις ανά την Ελλάδα έκανε το κύκλωμα. Που είχαν στήσει την… καλλιέργεια.

Στην αυτόφωρη σύλληψη μέλους οργανωμένου κυκλώματος καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, συγκομιδής, αποθήκευσης και διακίνησής τους εντός της Ελληνικής επικράτειας και συνεργού του, προχώρησαν έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικοί του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας και λιμενικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Λιμεναρχείου Μυκόνου, αλλά και τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών.

Πρόκειται για 27χρονο Αλβανό υπήκοο και 56χρονο Έλληνα συνεργό του, οι οποίοι εντοπίστηκαν στο πλαίσιο ενδελεχούς έρευνας για τη διακρίβωση της δραστηριότητας πολύ καλά οργανωμένου κυκλώματος, που, τουλάχιστον κατά το τελευταίο δίμηνο, καλλιεργούσε και διακινούσε ποσότητες κάνναβης στην Ελληνική επικράτεια.

Σε αστυνομική επιχείρηση που έλαβε χώρα απογευματινές ώρες χθες (09-11-2020), σε ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας, οι δράστες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ακολούθησε έρευνα σε αποθηκευτικό-επαγγελματικό χώρο διώροφου οικήματος και αγροτόσπιτο που διαχειριζόταν ο 56χρονος και στην οποία διέμενε ο 27χρονος αλλοδαπός, όπου διαπιστώθηκε οργανωμένη καλλιέργεια κάνναβης με υδροπονική μέθοδο, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

157 δενδρύλλια κάνναβης

20 κιλά και 439 γραμμάρια συγκομισθέντων φύλλων από την καλλιέργεια

πλήρης εξοπλισμός για την καλλιέργεια αποτελούμενος από συστήματα εξαερισμού, φωτισμού και λίπανσης, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

3 κινητά τηλέφωνα

Tablet

7 συσκευασίες υγρών φυτοφαρμάκων

4 τσουβάλια οργανικό φυτόχωμα

Κλαδευτήρι και

Κόφτης.

Επιπρόσθετα , σε προαύλιο χώρο βρέθηκαν, κατασχέθηκαν και εκριζώθηκαν (4) δενδρύλλια κάνναβης.

Οι συλληφθέντες , με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.